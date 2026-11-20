Letališče Cristoforo Colombo je bilo v četrtek zvečer zaprto približno dve uri, potem ko so v bližini vzletno-pristajalne steze opazili najmanj tri drone. Tiskovni predstavnik letališča je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da so v četrtek po 20. uri "vzhodno in zahodno od vzletno-pristajalne steze", opazili "aktivnost dronov".

Oblasti v Genovi so za AFP potrdile, da so iz kontrolnega stolpa opazili "več dronov, morda tri ali štiri, z rdečimi lučmi". Radarji jih niso zaznali, so pojasnili.

Okoli 20.10 je bil zračni prostor v okolici letališča zaprt za zračni promet. Zaporo so odpravili kmalu po 22. uri, ko so bili opravljeni vsi potrebni pregledi in je bilo letališče ponovno odprto.

Državno tožilstvo v Genovi je danes sporočilo, da bo v zvezi z droni uvedlo preiskavo zaradi morebitne grožnje varnosti zračnega prometa. Ena od možnosti, ki jih preiskujejo, je, da so droni zašli izven dovoljenih območij za letenje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med začasno prekinitvijo prometa je na vzletno-pristajalni stezi ostalo letalo italijanskega prevoznika ITA Airways, namenjeno v Rim. Letalu sprva niso dovolili vzleta. Potniki so morali izstopiti, na letalo pa so se lahko ponovno vkrcali šele pozneje.

V preteklih mesecih so drone opazili v okolici evropskih letališč in vojaških objektov, in sicer med drugim v Belgiji, Nemčiji in na Danskem, pa tudi na Norveškem in Švedskem.