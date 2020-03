Letališče v Strasbourgu evakuirali zaradi grožnje z bombo

Na letališču, ki leži približno 15 kilometrov zahodno od mesta, so dopoldne prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo, da je na letališču podtaknjena bomba. 350 ljudi, ki so bili takrat tam, so evakuirali, letališče pa preiskali.

Zaradi grožnje so odpovedali poleta v München in Toulouse, polete v Lyon, Nico, Amsterdam in Nantes pa so preložili, so še sporočili z letališča.