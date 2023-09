Letališka agenta iz torb potnikov kradla denar, posnele so ju kamere

Agenta TSA sta bila aretirana julija letos, potem ko so organi pregona začeli preiskovati poročila o krajah na kontrolno-varnostni točki na terminalu E.

20-letnega Josuea Gonzaleza in 33-letnega Labarriusa Williamsa je nadzorna kamera ujela med brskanjem po torbah nič hudega slutečih potnikov, ki so čakali na varnostni pregled. S posnetka je razvidno, da je eden od obtoženih iz torbe, preden je šla skozi rentgen, vzel denar in ga shranil v žep. V enem od primerov sta zaposlena iz potnikove denarnice ukradla 600 dolarjev (okoli 560 evrov).

Urad državnega tožilca na Floridi je pojasnil, da sta moška, preden so ju ujeli, izvedla več kraj, v prtljagi sta iskala denar in druge dragocene predmete.