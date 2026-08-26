'Letališka malarija': umrl zaposleni na frankfurtskem letališču

Smrt zaposlenega je potrdil upravljavec frankfurtskega letališča Fraport. "To žal lahko potrdimo. Svojcem pokojnega izrekamo sožalje," je po poročanju nemških medijev sporočil tiskovni predstavnik družbe.
Po podatkih Fraporta je bilo doslej potrjenih skupno šest primerov okužbe med zaposlenimi, pri čemer je eden od obolelih umrl. Preostalih pet je v zdravniški oskrbi.
Prve primere zaznali v začetku julija
RKI je že sredi julija poročal o skupku štirih primerov malarije med zaposlenimi na frankfurtskem letališču. Takrat je navedel, da so štirje zaposleni zboleli med 4. in 6. julijem 2026.
Ker primeri niso bili povezani s potovanjem obolelih na območja, kjer je malarija razširjena, so epidemiologi začeli preverjati možnost tako imenovane letališke malarije. RKI je ocenil, da je okužbo najverjetneje prenesla okužena samica komarja vrste Anopheles, ki je v Nemčijo prispela z letalom.
Po poročanju Hessenschaua so bili vsi znani primeri z območja Porenja in Majne povezani z delom na frankfurtskem letališču.
Ni še dokončno pojasnjeno, kako so komarji prispeli na letališče. Ena od možnosti je, da so julija prispeli v tovornem prostoru letala.
Na letališču so namestili pasti za komarje, v katere so že ujeli nekaj primerkov. Te zdaj preiskujejo v laboratoriju. Zaposlene so obenem opozorili na simptome, na katere morajo biti pozorni.
Kaj je letališka malarija?
Gre za zelo redek pojav, pri katerem se človek okuži z malarijo, čeprav sam ni potoval na območje, kjer je bolezen običajno prisotna. Do tega lahko pride, ko okužena samica z letalom ali prtljago prispe iz območja, kjer je malarija razširjena.
Človeka nato piči na letalu, letališču ali v njegovi neposredni okolici. RKI navaja, da so zadnji primer letališke malarije na frankfurtskem letališču pred letošnjim izbruhom zabeležili leta 2023.
Inštitut zato zdravnikom svetuje, naj zlasti v poletnih mesecih pri ljudeh, ki delajo na letališčih z medcelinskimi povezavami ali se zadržujejo v njihovi neposredni bližini, ob nepojasnjeni vročini pomislijo tudi na možnost malarije – četudi bolnik ni potoval v tujino.
Okužba se ne prenaša neposredno med ljudmi
Malarijo povzročajo zajedavci iz rodu Plasmodium, na človeka pa jih praviloma prenašajo okužene samice komarjev rodu Anopheles. Komar se okuži, ko se hrani s krvjo okuženega človeka, nato pa lahko zajedavca ob naslednjem piku prenese na drugo osebo.
To pomeni, da pri frankfurtskih primerih ne gre za širjenje okužbe neposredno med sodelavci. Malarija se z običajnimi stiki med ljudmi ne prenaša.
Bolezen je lahko življenjsko nevarna, če ni pravočasno diagnosticirana in zdravljena. Med značilnimi simptomi so vročina, mrzlica in glavobol, pojavijo pa se lahko tudi slabost, driska, zmedenost, krči in težave z dihanjem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.