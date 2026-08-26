'Letališka malarija': umrl zaposleni na frankfurtskem letališču

Po podatkih Fraporta je bilo doslej potrjenih skupno šest primerov okužbe med zaposlenimi, pri čemer je eden od obolelih umrl. Preostalih pet je v zdravniški oskrbi.

Smrt zaposlenega je potrdil upravljavec frankfurtskega letališča Fraport. "To žal lahko potrdimo. Svojcem pokojnega izrekamo sožalje," je po poročanju nemških medijev sporočil tiskovni predstavnik družbe.

RKI je že sredi julija poročal o skupku štirih primerov malarije med zaposlenimi na frankfurtskem letališču. Takrat je navedel, da so štirje zaposleni zboleli med 4. in 6. julijem 2026.

Ker primeri niso bili povezani s potovanjem obolelih na območja, kjer je malarija razširjena, so epidemiologi začeli preverjati možnost tako imenovane letališke malarije. RKI je ocenil, da je okužbo najverjetneje prenesla okužena samica komarja vrste Anopheles, ki je v Nemčijo prispela z letalom.

Po poročanju Hessenschaua so bili vsi znani primeri z območja Porenja in Majne povezani z delom na frankfurtskem letališču.

Ni še dokončno pojasnjeno, kako so komarji prispeli na letališče. Ena od možnosti je, da so julija prispeli v tovornem prostoru letala.

Na letališču so namestili pasti za komarje, v katere so že ujeli nekaj primerkov. Te zdaj preiskujejo v laboratoriju. Zaposlene so obenem opozorili na simptome, na katere morajo biti pozorni.