Letališkega delavca 'posrkalo' v motor letala

Delavec, katerega identiteta ni bila razkrita, je bil zaposlen pri zunanjem izvajalcu Delte Unifi. Slednji so v izjavi zapisali, da so "globoko užaloščeni zaradi izgube zaposlenega v tragičnem incidentu".

Podoben incident se je sicer zgodil decembra lani v ameriški zvezni državi Alabama. Letališka delavka Courtney Edwards je umrla na letališču v Montgomeryju, potem ko jo je prav tako 'posrkalo' v motor letala. Preiskovalci, ki so preučili njen primer, so ugotovili, da je bila delavka skupaj s sodelavci večkrat opozorjena na nevarnost približevanja letalu, ki je tisto noč pristalo, motorji pa so bili še prižgani. Kljub temu je mati treh otrok stopila pred motor in zgodila se je tragedija.

Zvezna uprava za zdravje in varnost je sicer ocenila, da je za smrt delavke odgovorna letalska družba. Naložili so jim globo v višini več kot 15.000 dolarjev (okoli 13.700 evrov).