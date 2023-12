Letališki uslužbenci iz potovalk ukradli za skoraj dva milijona evrov stvari

Španski policisti so poudarili, da so člani hudodelske združbe hierarhično organizirani. Vsak je bil zadolžen za določeno nalogo: izbira letala, skrivanje ukradenih predmetov, njihovo odnašanje z letaliških objektov, prodaja v zlatarnah in na internetu ali pa razdeljevanje dobička.

Kot so v petek sporočili s policije, predvidevajo, da so osumljenci ukradene dragocenosti kasneje prodali. V zvezi s tem preiskujejo še 20 drugih zaposlenih na letališču Sur-Reina Sofía in 27 zlatarn na Kanarskih otokih. Preiskovalci aretiranim očitajo članstvo v hudodelski združbi, vlome, poškodovanje lastnine in pranje denarja.

Med drugim so iz kovčkov ukradli 29 luksuznih ur, 22 pametnih telefonov in 120 kosov nakita (zlata in dragih kamnov), elektronske naprave in 13.000 evrov gotovine. Skupna vrednost vseh najdenih ukradenih predmetov znaša 1.953.571 evrov.

Kako so izpeljali kraje?

Po ugotovitvah preiskave so tatovi rokave zavihali, ko je bila prtljaga že naložena v prtljažni prostor letala. Na ta način jih namreč niso mogli videti drugi letališki uslužbenci ali potniki.

Pri transportu kovčkov v skladišče so jih nakladali in razkladali počasneje, med njimi pa so pustili več praznega prostora. Ko so prišli v tovorni prostor letala, so kovčke popolnoma odprli, iz njih ukradli predmete, nato pa zadrgo znova zaprli tako, da kovčki in potovalke niso imeli nobenih znakov vloma. Osumljenci so nato svoj plen skrili v osebne letališke omarice ali pa žepe, ki so jih posebej všili v notranjost delovnih uniform.

Policija je "operacijo Oretel" sprožila po povečanem številu prijav in pritožb potnikov glede pogrešanih predmetov iz njihove prtljage. Nenavadno je bilo tudi to, da so bili oškodovani potniki različnih narodnosti, ki so torej krajo opazili v različnih državah.