Letalo Airbus A340 prvič pristalo na Antarktiki

Mirpuri dodaja: "Odsev je izjemen, ustrezna očala pa vam pomagajo prilagoditi oči med zunanjim pogledom in instrumenti. Kopilot ima pomembno vlogo, zlasti v poznih fazah pristanka."

Vzletno-pristajalna steza na posesti Wolf's Fang je označena kot letališče kategorije C, čeprav tehnično ni letališče. To pomeni, da lahko zaradi zahtevnih razmer tja leti le specializirana posadka. Pilot Carlos Mirpuri je po uspešno opravljenem letu za CNN dejal, da pristanek težkega letala na 3000 metrov dolgi stezi ni bil problem. Čeprav je modri led čudovit, pa je lahko zaradi bleščanja nevaren za pilote oz. pristajanje letal.

Ker velika večina ljudi pripotuje na belo celino z ladjo, je pristanek A340 na ledeni stezi zagotovo nekaj posebenga in pomeni, da bo takšnih pristankov v prihodnosti verjetno še več. S takšnimi kratkimi raziskovalnimi leti so znanstveniki in izdelovalci zemljevidov pridobili pomembne podatke o topografiji Antarktike. Celina sicer nima letališč, je pa na njej operativnih 50 stez.

Kot poroča letalska spletna stran Simple Flying, je ruska antarktična raziskovalna postaja med letoma 2019 in 2020 organizirala pol ducata poskusnih poletov in pristankov. Te so izvedla tudi večja potniška letala.

Prvi zabeleženi let na Antarktiko je opravilo letalo Lockheed Vega 1 leta 1928, ki ga je pilotiral George Hubert Wilkins, avstralski vojaški pilot in raziskovalec. Vzletel je z otoka Deception na južnih Shetlandskih otokih.