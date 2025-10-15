Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Letalo ameriškega obrambnega ministra zasilno pristalo

Bruselj, 15. 10. 2025 21.16 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H.
Komentarji
3

Letalo, s katerim se je ameriški obrambni minister Hegseth vračal iz Bruslja, je moralo zasilno pristati v Združenem kraljestvu. Na vetrobranskem steklu se je namreč pojavila razpoka, so sporočili iz Pentagona.

Pete Hegseth
Pete Hegseth FOTO: Profimedia

Letalo ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha je med povratnim letom iz Bruslja v ZDA nenačrtovano pristalo v Združenem kraljestvu, je na družbenem omrežju X sporočil Pentagon.

Letalo je bilo že ob obali južne Irske, ko so se piloti odločili, da se obrnejo in pristanejo na letališču britanskih kraljevih zračnih sil Mildenhall, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razlog za zasilni pristanek pa je bila razpoka na vetrobranskem steklu letala. "Letalo je pristalo v skladu s standardnimi postopki in vsi na krovu, vključno z ministrom Hegsethom, so varni," je sporočila ameriška vlada.

Hegseth je po pristanku zapisal: "Vse je v redu. Hvala bogu. Nadaljujmo misijo!"

Preberi še Ameriško orožje za Ukrajino bo financirala več kot polovica zaveznic

Hegseth se je vračal iz Bruslja, kjer se je danes udeležil zasedanja obrambnih ministrov, ki so razpravljali o pomoči Ukrajini.

To sicer ni prvič, da se je ameriško vojaško letalo, ki je prevažalo visoke funkcionarje, znašlo v težavah. Februarja se je moralo zaradi razpoke v oknu pilotske kabine vrniti tudi vladno letalo, na katerem je bil državni sekretar Marco Rubio.

letalo ameriški vojni minister zasilni pristanek pete hegseth zda
Naslednji članek

Višje kazni za pse brez povodcev niso zalegle?

Naslednji članek

Sodišče v Rimu ustavilo izročitev osumljenca za sabotažo na plinovodu Severni tok

SORODNI ČLANKI

Ameriško orožje za Ukrajino bo financirala več kot polovica zaveznic

Hegseth: Tisti, ki hrepenijo po miru, se morajo pripraviti na vojno

Pete Hegseth: Zvezo Nato je treba znova narediti veliko

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Po prestani lobotomiji
15. 10. 2025 21.54
-1
Boeing spt.
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 21.50
+0
čudežna usa tehnika...
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 21.51
+0
prosijo naj ruse za kakšna vrata s pomivalnih strojev...da bodo imeli ornk okna ...
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305