Letalo ameriškega obrambnega ministra zasilno pristalo

Letalo ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha je med povratnim letom iz Bruslja v ZDA nenačrtovano pristalo v Združenem kraljestvu, je na družbenem omrežju X sporočil Pentagon.
Letalo je bilo že ob obali južne Irske, ko so se piloti odločili, da se obrnejo in pristanejo na letališču britanskih kraljevih zračnih sil Mildenhall, poroča BBC.
Razlog za zasilni pristanek pa je bila razpoka na vetrobranskem steklu letala. "Letalo je pristalo v skladu s standardnimi postopki in vsi na krovu, vključno z ministrom Hegsethom, so varni," je sporočila ameriška vlada.
Hegseth je po pristanku zapisal: "Vse je v redu. Hvala bogu. Nadaljujmo misijo!"
Hegseth se je vračal iz Bruslja, kjer se je danes udeležil zasedanja obrambnih ministrov, ki so razpravljali o pomoči Ukrajini.
To sicer ni prvič, da se je ameriško vojaško letalo, ki je prevažalo visoke funkcionarje, znašlo v težavah. Februarja se je moralo zaradi razpoke v oknu pilotske kabine vrniti tudi vladno letalo, na katerem je bil državni sekretar Marco Rubio.
