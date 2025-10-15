Letalo ameriškega obrambnega ministra zasilno pristalo

Letalo, s katerim se je ameriški obrambni minister Hegseth vračal iz Bruslja, je moralo zasilno pristati v Združenem kraljestvu. Na vetrobranskem steklu se je namreč pojavila razpoka, so sporočili iz Pentagona.

Pete Hegseth FOTO: Profimedia icon-expand

Letalo ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha je med povratnim letom iz Bruslja v ZDA nenačrtovano pristalo v Združenem kraljestvu, je na družbenem omrežju X sporočil Pentagon. Letalo je bilo že ob obali južne Irske, ko so se piloti odločili, da se obrnejo in pristanejo na letališču britanskih kraljevih zračnih sil Mildenhall, poroča BBC.

Razlog za zasilni pristanek pa je bila razpoka na vetrobranskem steklu letala. "Letalo je pristalo v skladu s standardnimi postopki in vsi na krovu, vključno z ministrom Hegsethom, so varni," je sporočila ameriška vlada. Hegseth je po pristanku zapisal: "Vse je v redu. Hvala bogu. Nadaljujmo misijo!"