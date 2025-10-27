Letalo in helikopter ameriške vojske strmoglavila v Južnokitajsko morje

Helikopter MH-60R Seahawk je po navedbah ameriške pacifiške flote strmoglavil okoli 14.45 po lokalnem času med rutinsko operacijo in kmalu po vzletu z letalonosilke USS Nimitz. Vse tri člane posadke so rešili, poročajo tuje tiskovne agencije.
Približno pol ure kasneje, okoli 15.15, je v Južnokitajsko morje strmoglavilo še bojno letalo Boeing F/A-18F Super Hornet, prav tako med rutinsko operacijo. Tudi v tem primeru so rešili oba člana posadke, potem ko sta se pravočasno katapultirala iz letala.
Natančne lokacije nesreč ameriška mornarica ni razkrila. Ta sicer v imenu ohranjanja svobodne plovbe redno deluje v mednarodnih vodah na območju Južnokitajskega morja.
Incidenta sta se zgodila v času, ko se ameriški predsednik Donald Trump mudi na turneji po Aziji, kar je njegov prvi obisk v regiji v drugem mandatu.
