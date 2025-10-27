Svetli način
Tujina

Letalo in helikopter ameriške vojske strmoglavila v Južnokitajsko morje

Shenzen, 27. 10. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Ameriško bojno letalo in vojaški helikopter sta po vzletu z letalonosilke v kratkem razmiku drug za drugim strmoglavila v Južnokitajsko morje, je sporočila ameriška mornarica. Kot je zapisala na omrežju X, so rešili vse člane posadke, njihovo stanje pa je stabilno. Vzrok incidentov še preiskujejo.

Helikopter MH-60R Seahawk je po navedbah ameriške pacifiške flote strmoglavil okoli 14.45 po lokalnem času med rutinsko operacijo in kmalu po vzletu z letalonosilke USS Nimitz. Vse tri člane posadke so rešili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Približno pol ure kasneje, okoli 15.15, je v Južnokitajsko morje strmoglavilo še bojno letalo Boeing F/A-18F Super Hornet, prav tako med rutinsko operacijo. Tudi v tem primeru so rešili oba člana posadke, potem ko sta se pravočasno katapultirala iz letala.

MH-60R Seahawk
MH-60R Seahawk FOTO: Shutterstock

Natančne lokacije nesreč ameriška mornarica ni razkrila. Ta sicer v imenu ohranjanja svobodne plovbe redno deluje v mednarodnih vodah na območju Južnokitajskega morja.

Incidenta sta se zgodila v času, ko se ameriški predsednik Donald Trump mudi na turneji po Aziji, kar je njegov prvi obisk v regiji v drugem mandatu.

helikopter zda letalo strmoglavljenje
metaloh
27. 10. 2025 11.23
Kitajci in Rusi na delu...Stormwave
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
27. 10. 2025 11.20
Bravo!
ODGOVORI
0 0
modelx
27. 10. 2025 11.19
zda so država, ki že več kot 150 let izvaja mednarodni državni terorizem v velikem obsegu
ODGOVORI
0 0
NIKI 2
27. 10. 2025 11.15
+1
RUSI krivi
ODGOVORI
1 0
zgodovinarpop
27. 10. 2025 11.13
+3
Ameriske "vrednote" Teror, Vecvrednost, Sankcije,Carine, Ustrahovanje, Groznje itd
ODGOVORI
3 0
zgodovinarpop
27. 10. 2025 11.12
+2
Za svet obstaja samo ena resitev...stiristo milijonov amerov in judov je potrebno poslat v vesolje z enosmerno vozovnico brez moznosti povratka in potem bo na zemlji zavladal mir in drzave bodo med seboj trgovale na enakopravnih osnovah!!!
ODGOVORI
2 0
Veščec
27. 10. 2025 11.08
nevidne kitajske rakete
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 11.03
+0
Neznajo leteti.
ODGOVORI
2 2
SEJBOBOL
27. 10. 2025 10.58
+6
Kaj pa počno na Kitajske , če Rusi gredo v mednarodne vode je cel halo ....
ODGOVORI
7 1
modelx
27. 10. 2025 11.05
+3
in potem lažejo, da so kršili zračni prostor.
ODGOVORI
4 1
tincoop
27. 10. 2025 10.54
+0
Kitajska tehnologija je pregazila zahodno, amerikanci sploh ne vedo kaj jih je zadelo...
ODGOVORI
2 2
Killing of Hind Rajab
27. 10. 2025 10.49
+2
čudežna usa tehnika....morali bi prositi ruse za kak pomivalni stroj...
ODGOVORI
7 5
slayer2
27. 10. 2025 10.55
+0
Pa za kakšen čip iz pralnega stroja 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 2
modelx
27. 10. 2025 11.06
+0
namesto elis pa lopate za varnejše letenje
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
27. 10. 2025 10.44
-3
zgolj naključje
ODGOVORI
2 5
Blue Dream
27. 10. 2025 10.44
+3
Posebna kitajska tehnologija jih je prizemljila
ODGOVORI
5 2
Špica
27. 10. 2025 10.31
+9
uuu pa so sli miljoncki po vodi .
ODGOVORI
10 1
Rains
27. 10. 2025 10.42
-7
To so za Američane igračke, ki jih imajo toliko, da ne vedo kam z njimi.
ODGOVORI
4 11
