Letalo in helikopter ameriške vojske strmoglavila v Južnokitajsko morje

Helikopter MH-60R Seahawk je po navedbah ameriške pacifiške flote strmoglavil okoli 14.45 po lokalnem času med rutinsko operacijo in kmalu po vzletu z letalonosilke USS Nimitz. Vse tri člane posadke so rešili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Približno pol ure kasneje, okoli 15.15, je v Južnokitajsko morje strmoglavilo še bojno letalo Boeing F/A-18F Super Hornet, prav tako med rutinsko operacijo. Tudi v tem primeru so rešili oba člana posadke, potem ko sta se pravočasno katapultirala iz letala.