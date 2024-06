Letalo italijanskega ministra zaradi dima v kabini zasilno pristalo

Italijanski časnik La Repubblica poroča, da se je italijanski minister vračal v Italijo z zasedanja obrambnih ministrov držav članic Nata v Bruslju. Okoli 15. ure je posadka v kabini zaznala dim, ki naj bi prihajal iz prtljažnega dela letala.

Pilot je kontrolo zračnega prometa zaprosil za zasilni pristanek na vojaškem letališču Ciampino. Ko je letalo pristalo, ga je posadka skupaj z ministrom in njegovim osebjem nemudoma zapustila. Na stezo so prispeli tudi gasilci in reševalna vozila.