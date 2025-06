'Letalo je usmeril stran od naselja, ni imel časa, da bi se katapultiral'

Minulo noč je Rusija izvedla enega največjih zračnih napadov na Ukrajino. Pri tem je uporabila kar 537 raket in dronov, je sporočilo ukrajinsko vojno letalstvo. Po njihovih navedbah so ukrajinske sile sestrelile 475 ciljev.

V obrambo so bili vključeni tudi lovci F-16. Enega izmed njih je pilotiral 31-letni polkovnik Maksim Ustimenko. "Pilot je uporabil celoten nabor orožja, ki ga ima letalo in pri tem sestrelil sedem ciljev z zraku. Med napadom na zadnjo tarčo je utrpel škodo in začel izgubljati višino," so na Telegramu zapisale ukrajinske zračne sile.

Pri tem so dodali, da je pilot storil vse, kar je lahko, da bi padajoče letalo usmeril stran od naselja, vendar pri tem ni imel na voljo dovolj časa za katapultiranje. "Umrl je kot heroj," so zapisali in družini izrekli sožalje.