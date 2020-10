Letalo je zasilno pristalo s pomočjo padala, vsi trije na krovu so preživeli

Po informacijah Ameriške zvezne uprave za letalski promet (FAA) je pilot sporočil, da je ostal brez goriva na poti iz letališča Colusa County do hollywoodskega letališča Burbank. Uporabil je balistično reševalno padalo, ki se odpre s pomočjo majhnega eksplozivnega naboja, in letalo usmeril na riževo polje. Sodeč po fotografijah je pristalo obrnjeno na glavo, nihče na krovu pa ni bil poškodovan. Tudi letalo je utrpelo le manjšo škodo.

Mike Shannon, lastnik riževega polja, je dejal, da zagotovo še ni videl letala, ki bi pristalo s padalom. "To je nekaj novega za nas,« je povedal za CBS Sacramento. "Skoraj je zadelo žice, ko smo ga našli, pa je bilo sredi polja," je še dejal.

Shannon je odhitel, da bi pomagal ljudem na krovu. "Povedali so mi, da jim je zmanjkalo goriva in niso prišli do letališča," je dodal. Čeprav so letalo pozneje premaknili z mesta, kjer je pristalo, so bili vetrovi tako močni, da so ga čez dan prestavili na drug konec polja.