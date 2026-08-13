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Letalo, ki je postalo hotel

Quito, 13. 08. 2026 06.00 pred 10 urami 1 min branja 3

Avtor:
24UR ZVEČER
Letalo - hotel

Nekdaj je prevažalo potnike po nebu, danes jih gosti visoko nad tlemi. V Ekvadorju so staro letalo spremenili v nenavaden hotel, ki privablja obiskovalce z razgledom na jezero San Pablo in mogočni vulkan Imbabura. Kako je "velika železna ptica" postala turistična atrakcija s spektakularnim razgledom?

Nekoč je potnikom ponujalo ragled z višine, danes pa goste razvaja z razgledom na jezero in vulkan. "To je kraj brez hrupa in brez avtomobilov. Ta občutek miru smo želeli prenesti tudi v sobe, zato v njih ni ne televizije ne radia," pravi Mishel Salas, oblikovalka projekta.

Upokojeno potniško letalo Embraer 190 je v pokrajini Otavalo dobilo novo vlogo. Je osrednji del turističnega projekta Antanka, kar v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica

"To je res pravo letalo. Veliko letalo. Tema, ki so jo ustvarili, je zelo zanimiva. Prostori so urejeni tako, da imaš občutek, kot da si med letom. Neverjetno je," pravi turist Carlos Lopez.

Projekt obiskovalcem ponuja povsem drugačno izkušnjo prenočevanja. Namen je pobeg od vsakodnevnega vrveža in stik z naravo, ki obdaja območje med jezerom San Pablo in pobočji vulkana Imbabura.

Zanimiva pa je tudi zgodba samega letala. Po propadu letalske družbe so najprej prodali vse uporabne dele, od motorjev do kabinske opreme. Kar je ostalo, je pristalo na dražbi.

Letalski trup pa je danes dobil drugo življenje. Namesto vzletov in pristankov zdaj privablja turiste, ki želijo vsaj za eno noč spati v veliki železni ptici sredi ekvadorskih gora. Cena nočitve pa je odvisna od termina in zasedenosti.

letalo hotel ekvador san pablo
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KOMENTARJI3

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PEACEMAKER
13. 08. 2026 11.01
Kr neki
Odgovori
+2
2 0
galeon
13. 08. 2026 09.17
Pri nas imamo podobno v Karteljevem pri gostilni.
Odgovori
+3
3 0
gullit
13. 08. 2026 10.25
Pa ne na karjavli?😉
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+1
1 0
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