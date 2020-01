Letalo med pristankom zdrsnilo s steze in končalo na cesti

Posnetki in fotografije prikazujejo letalo sredi ceste, okoli njega pa so avtomobili in pešci. Letalo ima odtrgano pristajalno podvozje, sicer pa ni videti poškodovano.

Potniki so pomagali drug drugemu, nosili so otroke in kovčke. Nekateri so letalo zapustili skozi glavna vrata, drugi pa so skozi zasilne izhode splezali na krila letala.

Reševalne ekipe so kmalu prispele na kraj dogodka, gasilci pa so letalo začeli škropiti z vodo.

Vseh 135 ljudi je bilo nepoškodovanih in varno evakuiranih, poroča iranska agencija Fars, ki jo povzema CNN.

Vzrok nesreče še preiskujejo.