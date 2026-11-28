Nesreča se je zgodila okoli 5.20 po lokalnem času, uprava za letalstvo (FAA) pa je že napovedala preiskavo. "Letalo American Airlines 638 je med vožnjo na vzlet odrezalo krilo letala American Airlines 2152," je sporočila FAA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po trku sta se letali vrnili na letališče, kjer so izkrcali potnike, letali pa umaknili iz obratovanja in ju natančno pregledali.

Eden od potnikov je za BBC povedal, da je med vožnjo do steze začutil močan sunek na desni strani letala, ki se je ob trku močno streslo.

Ko je pogledal skozi okno, je na tleh videl del krila. Nato je opazil tovornjak, na katerega so delavci pobrali odlomljen kos.

Incident se je zgodil na letališču, kjer sta lani v zraku trčila letalo American Airlines in vojaški helikopter. Umrlo je 64 ljudi.