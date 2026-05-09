Letalo med vzletom zadelo pešca, trka ni preživel

Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo ravno v trenutku, ko se je letalo pripravljalo na vzlet, poroča BBC. Le dve minuti po tem ga je letalo zadelo, trka pa ni preživel. "Ta dogodek nas je globoko prizadel," so sporočili iz letalske družbe.

Oseba, ki jo je zadelo letalo, naj ne bi bila zaposlena na letališču, identitete pa oblasti še niso razkrile, so sporočili z letališča in dodali, da so varnostno ograjo pregledali, ta naj ne bi bila poškodovana.

Motor letala je ob trku zagorel, dim je prišel tudi v kabino, zato so vseh 224 ljudi na krovu iz previdnosti evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov letala.

Dvanajst potnikov na krovu letala je v incidentu utrpelo lažje poškodbe, od tega so jih pet prepeljali v bližnje bolnišnice, navajajo na letališču. Vzletno-pristajalna steza ostaja zaprta, medtem ko incident preiskuje Ameriška zvezna uprava za letalstvo.