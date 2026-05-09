Tujina

Letalo med vzletom zadelo pešca, trka ni preživel

Denver, 09. 05. 2026 16.04 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.V.
Letalo letalske družbe Frontier

Med poskusom vzleta z vzletno-pristajalne steze v Denverju je letalo družbe Frontier Airlines zadelo in ubilo pešca. Trk je povzročil kratek požar motorja letala, vendar ga je gasilskim enotam uspelo hitro pogasiti.

Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo ravno v trenutku, ko se je letalo pripravljalo na vzlet, poroča BBC. Le dve minuti po tem ga je letalo zadelo, trka pa ni preživel. "Ta dogodek nas je globoko prizadel," so sporočili iz letalske družbe.

Oseba, ki jo je zadelo letalo, naj ne bi bila zaposlena na letališču, identitete pa oblasti še niso razkrile, so sporočili z letališča in dodali, da so varnostno ograjo pregledali, ta naj ne bi bila poškodovana.

Motor letala je ob trku zagorel, dim je prišel tudi v kabino, zato so vseh 224 ljudi na krovu iz previdnosti evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov letala.

Dvanajst potnikov na krovu letala je v incidentu utrpelo lažje poškodbe, od tega so jih pet prepeljali v bližnje bolnišnice, navajajo na letališču. Vzletno-pristajalna steza ostaja zaprta, medtem ko incident preiskuje Ameriška zvezna uprava za letalstvo.

KOMENTARJI6

a res1
09. 05. 2026 17.03
Kaj je letalo dve minute vzletalo od dovoljenja? Spet čuden spacan članek.
gggg1
09. 05. 2026 17.21
Še enkrat preberi članek.
cilinderr
09. 05. 2026 16.53
naj mi en pove kako so se lahko poskodovali potniki u letalu? kr to je iz vidika razmerja mas isto kot da bi mi v avto priletel sršen in bi bli noter poškodovani
gggg1
09. 05. 2026 17.04
Pri hitri evaluaciji preko toboganov si z lahka zaviješ gleženj. Saj ne piše, da so bili poškodovani ob trku. Zaradi dima v kabini so morali hitro zapustiti letalo.
golobove drobtinice
09. 05. 2026 17.05
"Motor letala je ob trku zagorel, dim je prišel tudi v kabino, zato so vseh 224 ljudi na krovu iz previdnosti evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov letala."
bb5a
09. 05. 2026 16.51
Tega človeka bodo pa težko pokopal...
