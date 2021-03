Letalo na Floridi po poletu strmoglavilo in trčilo v vozilo, umrle tri osebe

Nesreča se je na Floridi zgodila v ponedeljek v popoldanskih urah. Bonanza je z dvema osebama na krovu poletela in kmalu po poletu zašla v za zdaj neznane težave. Pilot je izgubil nadzor nad letalom in začel strmoglavljati proti bližnji cesti, po kateri je na žalost v napačnem trenutku pripeljal SUV, v katerem sta bila dva potnika – mama in njen mlajši sin.