Letalo, na katerem je bil podpredsednik Malavija, izginilo neznano kam

Poveljnik obrambnih sil Malavija, general Valentino Phiri, je takoj po izginotju obvestil predsednika, njegovo ekscelenco dr. Lazarusa McCarthyja Chakwero, ta pa je odpovedal svoj načrtovani odhod na Bahame in vsem regionalnim in nacionalnim agencijam naročil, naj takoj izvedejo obsežno iskalno akcijo, da bi ugotovili kam je izginilo letalo, poroča CNN.

Signali s telekomunikacijskih stolpov so kazali, da je bil zadnji znan položaj letala v polmeru deset kilometrov v gozdnem rezervatu, ki je zdaj postal osrednje območje iskalne in reševalne operacije. "Zavedam se, da je to zelo težka situacija. Vem, da smo vsi prestrašeni in zaskrbljeni. Tudi sam sem zaskrbljen," je dejal Chakwera. "Vendar vam želim zagotoviti, da ne bom varčeval z razpoložljivimi sredstvi, da bi našel to letalo. In upam, da bomo našli preživele."

Država Malavi se je že obrnila na sosednje države ter vlade ZDA, Velike Britanije, Norveške in Izraela za podporo pri reševanju. ZDA so za pomoč pri iskanju ponudile vojaško letalo C-12, so sporočili z ameriškega veleposlaništva v Malaviju. "Veleposlaništvo ZDA v Lilongweju je globoko zaskrbljeno zaradi novice, da je včeraj zjutraj izginilo letalo, na katerem so bili podpredsednik Saulos Klaus Chilima in devet drugih oseb," so zapisali v izjavi, objavljeni v torek na X. "Pridružujemo se molitvi predsednika Chakwere za dobro počutje vseh, ki so bili na krovu podpredsednikovega letala," so dodali.