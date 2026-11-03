Zaradi groženj z bombo na varšavskih letališčih pristali dve letali

Letalo naj bi z londonskega letališča Heathrow vzletelo ob 6.54 po lokalnem času, na Poljskem pa pristalo ob 9.59. Let je bil sprva namenjen v kraj Nowy Dwór Mazowiecki, vendar so ga zaradi grožnje preusmerili na letališče Varšava-Modlin, poroča The Independent.

Po zasilnem pristanku so na kraj dogodka prišle varnostne službe, ki preverjajo verodostojnost grožnje. Letališče, ki leži približno 40 kilometrov severno od središča Varšave, so začasno zaprli, sedaj je začelo ponovno obratovati. Kljub temu del letališča, kjer je parkirano omenjeno letalo, za zdaj še ostaja zaprt, saj varnostne službe naprej preverjajo območje.

Danski časopis BT poroča, da so podobno grožnjo prejeli tudi v povezavi z letom družbe SAS iz Københavna v Varšavo, ki je prav tako pristalo v poljski prestolnici, na letališču Chopin Varšava. Na krovu naj bi zaznali domnevno nevaren predmet, ki ga trenutno preverjajo varnostne službe. Na fotografijah, ki jih je objavil časopis, so vidni tudi psi, natrenirani za iskanje eksploziva.

Grožnjo z bombo so danes prijavili tudi na letu družbe Ryanair iz Manchestra v špansko Murcio, navaja šapanski Onda Regional. Letalo je na mednarodnem letališču v regiji Murcia pristalo ob 10.31, kjer so ga pričakali varnostniki in reševalne službe. Vsi potniki so izstopili, policija opravlja vanrostne preglede, pripadniki enote za odstranjevanje eksplozivnih naprav španske civilne garde pa pregledujejo letalo. Letališče je aktiviralo varnostni protokol, na letališču so ustanovili krizni odbor.