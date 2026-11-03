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Zaradi groženj z bombo na varšavskih letališčih pristali dve letali

Varšava, 03. 11. 2026 11.27 pred eno minuto 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Letalo LOT Polish Airlines Boeing 737-8 MAX

Letalo družbe LOT Polish Airlines, ki je bilo na poti iz Londona na Poljsko, je moralo zaradi grožnje z bombo zasilno pristati na letališču Varšava-Modlin. Na krovu boeinga 737 MAX 8 je bilo 181 ljudi. Letalo je varno pristalo, varnostne službe pa preverjajo navedbe o eksplozivu. Podobno grožnjo so prejeli tudi v povezavi z letom družbe SAS iz Københavna, ki je pristalo na drugem varšavskem letališču Chopin Varšava, kjer varnostne službe prav tako preverjajo prijavo o domnevno nevarnem predmetu na krovu.

Letalo naj bi z londonskega letališča Heathrow vzletelo ob 6.54 po lokalnem času, na Poljskem pa pristalo ob 9.59. Let je bil sprva namenjen v kraj Nowy Dwór Mazowiecki, vendar so ga zaradi grožnje preusmerili na letališče Varšava-Modlin, poroča The Independent.

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Po zasilnem pristanku so na kraj dogodka prišle varnostne službe, ki preverjajo verodostojnost grožnje. Letališče, ki leži približno 40 kilometrov severno od središča Varšave, so začasno zaprli, sedaj je začelo ponovno obratovati. Kljub temu del letališča, kjer je parkirano omenjeno letalo, za zdaj še ostaja zaprt, saj varnostne službe naprej preverjajo območje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danski časopis BT poroča, da so podobno grožnjo prejeli tudi v povezavi z letom družbe SAS iz Københavna v Varšavo, ki je prav tako pristalo v poljski prestolnici, na letališču Chopin Varšava. Na krovu naj bi zaznali domnevno nevaren predmet, ki ga trenutno preverjajo varnostne službe. Na fotografijah, ki jih je objavil časopis, so vidni tudi psi, natrenirani za iskanje eksploziva.

Grožnjo z bombo so danes prijavili tudi na letu družbe Ryanair iz Manchestra v špansko Murcio, navaja šapanski Onda Regional. Letalo je na mednarodnem letališču v regiji Murcia pristalo ob 10.31, kjer so ga pričakali varnostniki in reševalne službe. Vsi potniki so izstopili, policija opravlja vanrostne preglede, pripadniki enote za odstranjevanje eksplozivnih naprav španske civilne garde pa pregledujejo letalo. Letališče je aktiviralo varnostni protokol, na letališču so ustanovili krizni odbor.

Preberi še Slovenijo preletelo letalo, ki so ga zaradi grožnje z bombo preusmerili

Včeraj so morali zaradi podobne grožnje letalo družbe Wizz Air, ki je bilo na poti iz londonskega Lutona v bolgarsko Sofijo, preusmeriti v Budimpešto, piše BBC. Po temeljitem pregledu se je izkazalo, da je šlo za lažni alarm.

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KOMENTARJI5

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patogen
03. 11. 2026 12.13
Poljski levičarji. Priča smo ponovni agresiji levičarjev na Poljsko. Kot so to nekoč storili delavski socialisti iz nemčije in Komunisti iz Sovjetije.
Odgovori
-1
0 1
slayer2
03. 11. 2026 12.08
A so spet Rusi krivi 😂😂😂
Odgovori
+3
3 0
BlaBlaCat
03. 11. 2026 12.04
A tesirajo različne scenarije, kako se države odzivajo??... ter iščejo luknje v varnosti? Tega je bilo zadnje mesece precej.. vsi dvignejo v nebo svoje lovce le Slovenija ne.. in imamo JEK..
Odgovori
-4
1 5
Bombardirc1
03. 11. 2026 12.06
Imamo pa zato jufkine patrije.
Odgovori
+2
3 1
AFŽ
03. 11. 2026 11.50
destabilizacija varnosti. Potem, ko bo enkrat na letalu zares bomba, pa grožnje ne bodo vzeli tako resno, kot bi jo morali...
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
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