Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Letalo na poti v ZDA zasilno pristalo zaradi zataknjenega prenosnika

London, 27. 11. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
1

Letalo na poti iz Londona se je moralo preusmeriti v Dublin. Razlog pa prenosnik, ki je zdrsnil med sedež, se tam zataknil in tako predstavljal požarno nevarnost.

Let družbe United Airlines iz Londona je bilo 19. novembra preusmerjeno v Dublin. Enemu izmed potnikov je iz naročja padel prenosnik in se ujel med sedeže. Ker se je zataknil, je morali let iz Heathrowa v Washington nenačrtovano pristati na Irskem zaradi varnostnega tveganja, ki ga je predstavljal ujeti predmet, poroča Independent.

United Airlines
United Airlines FOTO: AP

Litij-ionske baterije v prenosnikih namreč predstavljajo tveganje na letih, saj se lahko poškodovana, pregreta ali okvarjena naprava nenadzorovano segreje in povzroči požar. Preusmeritev je v takšnih primerih standardni postopek na čezatlantskih letih.

Boeing 767 družbe United vzletel iz Londona ob 16.19 in se dve uri pozneje preusmeril v irsko prestolnico, kjer so vzdrževalne ekipe napravo odkrile in pregledale. Let jenadaljeval  pot čez Atlantski ocean s 100 potniki in 10 člani posadke ter pristal v Washingtonu s petimi urami zamude.

letalo zamuda
Naslednji članek

Smrtonosni napad morskega psa: umrla 20-letnica, moški v kritičnem stanju

SORODNI ČLANKI

Zamudila vkrcanje, vdrla na ploščad in stekla za letalom

Tragični konec dubajskega letalskega mitinga, v nesreči umrl pilot

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 09.05
Lepoto je bil, ne bomba....
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363