Letalo na poti v ZDA zasilno pristalo zaradi zataknjenega prenosnika

Let družbe United Airlines iz Londona je bilo 19. novembra preusmerjeno v Dublin. Enemu izmed potnikov je iz naročja padel prenosnik in se ujel med sedeže. Ker se je zataknil, je morali let iz Heathrowa v Washington nenačrtovano pristati na Irskem zaradi varnostnega tveganja, ki ga je predstavljal ujeti predmet, poroča Independent.

Litij-ionske baterije v prenosnikih namreč predstavljajo tveganje na letih, saj se lahko poškodovana, pregreta ali okvarjena naprava nenadzorovano segreje in povzroči požar. Preusmeritev je v takšnih primerih standardni postopek na čezatlantskih letih.

Boeing 767 družbe United vzletel iz Londona ob 16.19 in se dve uri pozneje preusmeril v irsko prestolnico, kjer so vzdrževalne ekipe napravo odkrile in pregledale. Let jenadaljeval pot čez Atlantski ocean s 100 potniki in 10 člani posadke ter pristal v Washingtonu s petimi urami zamude.