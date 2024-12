Letalo naredilo nenačrtovan postanek zaradi prašičjega smradu

Na polovici čezatlantskega leta minuli petek se je v pilotski kabini letala razširil močan vonj po prašičih, ki so bili v tovornem prostoru, je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik nizozemske letalske družbe KLM.

Kapitan letala je preventivno pristal na Bermudih, britanskem čezmorskem ozemlju v severnem Atlantiku. Potnike in posadko so nastanili v bližnjih hotelih, naslednji dan pa so poleteli v mehiško prestolnico. Prašiči so medtem opravili pregled pri veterinarju, dan pozneje pa so jih v Mehiko prepeljali z drugim letalom.

Nizozemski časnik De Telegraaf, ki se sklicuje na letalske oblasti na Bermudih, je poročal, da je bilo na letalu sto prašičev in 259 potnikov.