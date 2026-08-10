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Letalo ni poletelo, ker se otrok ni hotel pripeti s pasom

Toronto, 10. 08. 2026 15.24 pred 25 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Letalo družbe Porter Airlines

Kanadska letalska družba Porter Airlines je bila pred dnevi prisiljena odpovedati let v Toronto, ker se otrok na letalu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in starša, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja premeščeni na let naslednji dan.

Pri Porter Airlines so pojasnili, da je letalo v četrtek zvečer zapustilo terminal na letališču Victoria v Britanski Kolumbiji in se odpravilo proti vzletno-pristajalni stezi, ko otroka, ki je stal na sedežu, kljub večkratnim poskusom njegovega starša in kabinskega osebja niso mogli pripeti.

Posadka se je odločila, da se vrne na terminal, ker letalo ni moglo varno vzleteti, je povedal tiskovni predstavnik letalske družbe, ki ima sedež v Torontu.

Otrok na letalu
Otrok na letalu
FOTO: Shutterstock

Preden sta otrok in starš zapustila letalo in so raztovorili njuno prtljago ter ponovno izpolnili dokumentacijo, je trajalo tako dolgo, da je bilo za ponovni vzlet zaradi zaprtja vzletno-pristajalne steze pol ure po polnoči že prepozno. Preostali potniki so se tako morali izkrcati.

Incident je med potniki povzročil veliko nejevolje, je za kanadsko radiotelevizijo CBC povedal eden od potnikov. Otrok po njegovih besedah ni bil videti kljubovalen ali neobvladljiv, temveč zelo prestrašen.

Porter Airlines se je opravičil potnikom, ki so se vkrcali na let za Toronto naslednji dan.

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KOMENTARJI3

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Dr Dre
10. 08. 2026 16.18
A pravilno razumem, da posadka z starši NI obvladala razvajenega mulca, ven niso vrgli ene družine, preostalih 99% je ostalo brez leta. Lep prikaz popolnega kolapsa vseh vrednot...
Odgovori
0 0
Gnile banane
10. 08. 2026 16.07
Dol bi vrgl starša in razvajnga otroka, pika. Zakaj morajo zato vsi ostali trpet?
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+1
1 0
St. Gallen
10. 08. 2026 16.03
Air Asia iz Bangkoka komplicira manj
Odgovori
0 0
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