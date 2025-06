Po pristanku glasen pok in trk v ograjo

Po pristanku so potniki zaslišali pok, sledila so navodila, naj mirno počakajo na reševalne službe. Potniki so skozi okna lahko videli, da ima letalo poškodovano krilo, zato so se spraševali, zakaj takoj po pristanku niso sprožili evakuacije, saj je obstajala nevarnost požara.

Iz letalske družbe Ryanair so za britanski The Sun sporočili, da je letalo po pristanku med vožnjo s konico krila trčilo v ograjo na letališču. "Potniki so normalno izstopili," so dodali in pojasnili, da so letalo tehnično pregledali in da je že nazaj v obratovanju. Zakaj je letalo trčilo v ograjo, ni znano.