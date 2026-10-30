Letalo razglasilo izredne razmere, splitsko letališče v pripravljenosti

Boeing 737-800, britanske družbe Jet2, je letelo z grškega otoka Samos proti Manchestru, ko je posadka aktivirala mednarodno kodo za izredne razmere 7700. Preusmerili so ga na letališče v Split, ki je bilo po poročanju Net.hr v polni pripravljenosti.
Na Letališču Sveti Jeronim so za omenjeni portal potrdili, da so ob 14.20 od Hrvaške kontrole zračnega prometa prejeli obvestilo o zasilnem pristanku zaradi tehničnih težav na letalu. "Na krovu je bilo 165 potnikov in šest članov posadke, vsi so dobro. Postopek polne pripravljenosti se je zaključil ob 14.42, promet na letališču pa poteka naprej normalno," so sporočili.
Za kakšne tehnične težave točno je šlo, še ni znano.
Kot je razvidno iz portala Flighradar24, ki spremlja lete, je letalo iz Samosa vzletelo ob 12.39 (po srednjeevropskem času). Po okoli uri in pol leta pa je približno nad hrvaško-bosanskoherecegovsko mejo obrnilo levo proti letališču v Splitu.
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