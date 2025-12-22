Naslovnica
Tujina
Tujina

Letalo pred vzletom s krilom trčilo v tovornjak s cisterno

22. 12. 2025

Avtor:
N.L.
Incident na letališču na Škotskem

Božične počitnice so se za potnike na letališču Edinburgh na Škotskem začele stresno. Letalo, namenjeno na Portugalsko, je namreč tik pred vzletno-pristajalno stezo trčilo v tovornjak s cisterno, v katerem je bilo gorivo. V incidentu ni bil nihče poškodovan.

Na Ryanairovem letalu so se posadka in potniki že pripravljali na vzlet, ko je letalo med potjo do vzletne steze s krilom trčilo v tovornjak s cisterno. "Letalo iz Edinburgha, ki je bilo namenjeno v Faro, se je pripravljalo na vzlet, ko je konica krila prišla v stik s kabino tovornjaka za gorivo," so incident pojasnili pri Ryanairu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od potnikov je za The Scottish Sun povedal, da se je letalo v času trka premikalo počasi. "Bilo je strašljivo. Pilot se je javil po zvočnikih in nas skušal pomiriti, da stvar ni tako resna."

Potnike so takoj evakuirali, na kraj pa so prihiteli gasilci.

Zaradi nesreče je prišlo do več zamud v letalskem prometu. Potniki so potem, ko so jim zagotovili novo letalo, proti Portugalski sicer poleteli z več kot dvourno zamudo. Zaradi zamude so prejeli še bon v vrednosti treh funtov (3,4 evra), ki ga lahko porabijo na letališču.

letalo Ryanair Edinburgh

Sindikalna zabava ušla izpod nadzora: eden ostal brez hlač, pretepli bend

Letalo čakalo na odhod, ko je zagorel trak za prtljago

