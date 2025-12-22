Letalo pred vzletom s krilom trčilo v tovornjak s cisterno

Na Ryanairovem letalu so se posadka in potniki že pripravljali na vzlet, ko je letalo med potjo do vzletne steze s krilom trčilo v tovornjak s cisterno. "Letalo iz Edinburgha, ki je bilo namenjeno v Faro, se je pripravljalo na vzlet, ko je konica krila prišla v stik s kabino tovornjaka za gorivo," so incident pojasnili pri Ryanairu.

Eden od potnikov je za The Scottish Sun povedal, da se je letalo v času trka premikalo počasi. "Bilo je strašljivo. Pilot se je javil po zvočnikih in nas skušal pomiriti, da stvar ni tako resna."

Potnike so takoj evakuirali, na kraj pa so prihiteli gasilci.

Zaradi nesreče je prišlo do več zamud v letalskem prometu. Potniki so potem, ko so jim zagotovili novo letalo, proti Portugalski sicer poleteli z več kot dvourno zamudo. Zaradi zamude so prejeli še bon v vrednosti treh funtov (3,4 evra), ki ga lahko porabijo na letališču.