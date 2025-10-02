Letalo s krilom trčilo v pilotsko kabino drugega letala

Prvo letalo je ravno priletelo iz Severne Karoline, ko se je drugo letalo ob stezi pripravljalo na odhod v Virginijo.
Po navedbah družbe Delta sta se letali ob stezi premikali z nizko hitrostjo. "Ob vzletno-pristajalni stezi M sta trčila dva CRJ-ja," je pilot sporočil kontrolorju na tleh. "Njihovo desno krilo je zadelo nos našega letala in vetrobransko steklo pilotske kabine."
Na letalu, katerega krilo je trčilo v drugo letalo, si je stevardesa poškodovala koleno, avdioposnetke letalskega kontrolorja povzemajo pri CNN. Poškodovano so odpeljali v bolnišnico, drugih poškodovanih ni bilo.
Kot so sporočili iz letalske družbe, bodo sodelovali pri preiskavi, kaj točno se je zgodilo. Potnikom so se za incident opravičili.
Na prvem letalu je bilo sicer 57 potnikov, na drugem pa 28. Po trčenju so jih z avtobusom odpeljali do terminala in jim ponudili hotelske sobe in obroke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.