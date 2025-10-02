Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Letalo s krilom trčilo v pilotsko kabino drugega letala

New York, 02. 10. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Ob vzletno-pristajalni stezi na letališču v New Yorku sta trčili letali družbe Delta Air Lines. Prvo letalo je s krilom trčilo v okno pilotske kabine drugega letala.

Prvo letalo je ravno priletelo iz Severne Karoline, ko se je drugo letalo ob stezi pripravljalo na odhod v Virginijo.

Po navedbah družbe Delta sta se letali ob stezi premikali z nizko hitrostjo. "Ob vzletno-pristajalni stezi M sta trčila dva CRJ-ja," je pilot sporočil kontrolorju na tleh. "Njihovo desno krilo je zadelo nos našega letala in vetrobransko steklo pilotske kabine."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na letalu, katerega krilo je trčilo v drugo letalo, si je stevardesa poškodovala koleno, avdioposnetke letalskega kontrolorja povzemajo pri CNN. Poškodovano so odpeljali v bolnišnico, drugih poškodovanih ni bilo.

Kot so sporočili iz letalske družbe, bodo sodelovali pri preiskavi, kaj točno se je zgodilo. Potnikom so se za incident opravičili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na prvem letalu je bilo sicer 57 potnikov, na drugem pa 28. Po trčenju so jih z avtobusom odpeljali do terminala in jim ponudili hotelske sobe in obroke.

Letalski incident New York Delta Air Lines Trk letal Vzletno-pristajalna steza
Naslednji članek

Evropski voditelji na plenarnem zasedanju o varnosti na stari celini

Naslednji članek

Elon Musk skoraj postal prvi bilijonar na svetu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256