Letalo se je nevarno približalo gorovju, pilota suspendirali

Preiskava je pokazala, da se je letalo v nekem trenutku nahajalo le okoli 230 metrov nad gorovjem. Kot poroča The Independent , piloti običajno nad tem gorovjem letijo na višini 1828 metrov. Viri so za The Sun povedalo, da se je letalo spuščalo s hitrostjo 1500 metrov na minuto, preden se je sprožil alarm.

"Potniki na krovu se niso zavedali, kako blizu so se približali gorovju, ko se je letalo spuščalo v Egipt," je neimenovani vir povedal za The Sun.

Pilota so po prihodu domov uradno suspendirali, medtem ko letalska družba nadaljuje s preiskavo dogodka. "Varnost je prednostna naloga številka ena za vse naše pilote, usposobljeni so po najvišjih standardih, podvrženi strogemu testiranju in pozorno nadzorovani," je Easyjet zapisal v odzivu za The Independent.