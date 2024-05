Letalo štiri ure krožilo nad letališčem, nato pristalo na trebuhu

Pristojni na letališču so se medtem pripravljali na najslabši scenarij. Na kraj so prispeli reševalci, policija in gasilci, dogajanje pa je pritegnilo tudi radovedne gledalce. Ljudje z vseh koncev sveta so let spremljali na večjih spletnih mestih za sledenje letalom, kot je denimo Flightradar24.