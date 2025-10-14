Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Letalo strmoglavilo na avtocesto, umrli vsi potniki

Dartmouth, 14. 10. 2025 06.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
0

Zaradi slabih vremenskih razmer je na avtocesti v mestu Dartmouth na jugu ameriške zvezne države Massachusetts strmoglavilo majhno letalo. Obe osebi iz letala sta umrli, en mimoidoči pa je bil poškodovan, prepeljali so ga v bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo je poskušalo pristati na regionalnem letališču New Bedford. Vozniki, ki so bili v času nesreče v svojih avtomobilih, so posneli trenutek nesreče in dim, ki se je dvigal nad avtocesto, ter goreče ostanke majhnega letala Socata TBM-700.

Policija je potrdila, da na letalu ni bilo preživelih. Preiskava, ki bo osvetlila vzroke tragedije, poteka, poroča ABC News.

V času nesreče so bile na območju slabe vremenske razmere. Nevihta je prinesla dež in sunke vetra s hitrostjo od 48 do 64 kilometrov na uro.

nesreča letalo zda
Naslednji članek

Ob izpustitvi palestinskih zapornikov prepovedali slavje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286