Letalo strmoglavilo na avtocesto, umrli vsi potniki

Letalo je poskušalo pristati na regionalnem letališču New Bedford. Vozniki, ki so bili v času nesreče v svojih avtomobilih, so posneli trenutek nesreče in dim, ki se je dvigal nad avtocesto, ter goreče ostanke majhnega letala Socata TBM-700.

Policija je potrdila, da na letalu ni bilo preživelih. Preiskava, ki bo osvetlila vzroke tragedije, poteka, poroča ABC News.

V času nesreče so bile na območju slabe vremenske razmere. Nevihta je prinesla dež in sunke vetra s hitrostjo od 48 do 64 kilometrov na uro.