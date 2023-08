Letalo strmoglavilo na avtocesto, več mrtvih

Letalo je bilo namenjeno na letališče Sultan Abdul Aziz Shah v Maleziji, ko se je zgodila nesreča. "Prvi stik letala s kontrolnim stolpom zračnega prometa v Subangu je bil vzpostavljen ob 14.47, dovoljenje za pristanek pa je bilo izdano ob 14.48," so navedli letalski uradniki. Tri minute za tem so kontrolorji letenja opazili dim, ki je izhajal s kraja nesreče, vendar letalo prej ni poslalo klica za pomoč.

Med desetimi smrtnimi žrtvami jih je bilo osem – šest potnikov in dva člana posadke –, ki so potovali z zasebnim letalom z letališča Langkawi, ter voznik avtomobila in motorist. Slednja naj bi umrla, ko je letalo trčilo v avtocesto. "Forenziki zbirajo posmrtne ostanke in jih bodo prepeljali v bolnišnico Tengku Ampuan Rahimah v Klangu, kjer bodo opravili obdukcijo in identifikacijo," je po poročanju državnega časnika dejal vodja policije Selangor Hussein Khan in dodal, da bo ministrstvo za promet izvedlo preiskavo.