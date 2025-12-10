Letalo na Floridi trčilo v avtomobil, huje poškodovanih ni

Posnetek, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje, kako je letalo med poskusom zasilnega pristanka trčilo v avtomobil na Floridi. Voznica ni bila poškodovana, 27-letni pilot iz Orlanda in njegov 27-letni sopotnik tudi ne, poroča New York Post.

"Opazil sem, da je tam letalo, in sem upal, da bo pristalo na boku," je dejal očividec Peter Coffey. "Avto je zmečkalo in prevrnilo na bok," je dodal njegov oče, ki je bil tudi priča dogodku, Jim Coffey.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo bo nadaljevala s preiskavo incidenta.