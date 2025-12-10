Svetli način
Tujina

Letalo na Floridi trčilo v avtomobil, huje poškodovanih ni

Orlando, 10. 12. 2025 08.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Letalo na Floridi je med poskusom zasilnega pristanka trčilo v avtomobil. 57-letno voznico so odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer je utrpela le lažje poškodbe. Poškodovana nista bila niti 27-letni pilot in njegov sopotnik.

Posnetek, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje, kako je letalo med poskusom zasilnega pristanka trčilo v avtomobil na Floridi. Voznica ni bila poškodovana, 27-letni pilot iz Orlanda in njegov 27-letni sopotnik tudi ne, poroča New York Post.

"Opazil sem, da je tam letalo, in sem upal, da bo pristalo na boku," je dejal očividec Peter Coffey. "Avto je zmečkalo in prevrnilo na bok," je dodal njegov oče, ki je bil tudi priča dogodku, Jim Coffey.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo bo nadaljevala s preiskavo incidenta.

oježeš
10. 12. 2025 10.06
Ko nič kriv, sploh ne veš kaj te je doletelo.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 10.01
-1
Dober avto, zihr ni bil Sajbertrak.
ODGOVORI
0 1
