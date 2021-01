Vrnitev na letališče: letalo Boeing 777F po vzletu udarilo v jato ptic

Letalo Boeing 777F družbe Turkish Airlines je med vzletom z letališča Atatürk v Istanbulu udarilo v jato ptic. Letalo je, predvsem na zunanjem predelu pilotske kabine, utrpelo vidne poškodbe. šlo je za tovorni let v kazahstanski Almati, ki pa so ga zaradi poškodb po vzletu morali prekiniti in se vrniti na glavno turško letališče.

Letalo se je zaletelo v jato ptic na višini približno 2000 metrov, zato so stopili v čakalni krog in se obrnili nazaj proti letališču Atatürk. Letalo je varno pristalo 45 minut po vzletu. "Tovorni let TK6220 v Almati je vzletel z letališča Atatürk ob 8.40 uri po lokalnem času, kmalu po vzletu pa je naletel na jato ptic. Letalo je nato nad marmarskim morjem izpraznilo gorivo, da je zmanjšalo težo in nato pristalo na letališču," so sporočili iz letalske družbe.