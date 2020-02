Letalo v Istanbulu zdrsnilo s steze in se prelomilo

Na turškem letališču Sabiha Gokcen v bližini Istanbula je potniško letalo družbe Pegasus Airlines pri pristanku zdrsnilo s pristajalne steze in se prelomilo. Razbitine je zatem zajel še požar. Letalo zasebne letalske družbe je sicer prispelo iz Izmirja, poroča turški portal sabah.com.tr.Na kraj so nemudoma napotili reševalce, gasilce in policijo, takoj pa so tudi začeli s preiskovanjem vzroka nesreče.

177 potnikov so evakuirali, smrtnih žrtev pa po besedah turškega ministra za promet Mehmeta Cahita Turhana ni.