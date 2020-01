Letalo v Los Angelesu odvrglo gorivo nad osnovnimi šolami in igriščem

Boeing 777 letalske družbe Delta Airlines je vzletel z letališča v Los Angelesu, a se je moral vrniti na letališče, potem ko so zaznali težavo z motorjem. Pred pristankom pa je letalo odvrglo gorivo, ki je pristalo na območjih več osnovnih šol, med drugim tudi na šolskem igrišču, kjer so se v tistem času nahajali šolarji.

Podjetje v izjavi za javnost ni omenilo, da so gorivo odvrgli nad šolami. Kot so pojasnili, so morali odvreči gorivo zato, da so znižali težo letala za varen pristanek. So pa sporočili, da dogodek preiskujejo.

Pravila letalstva sicer predpisujejo izpust goriva v nujnih primerih, vendar le na določenih nenaseljenih območjih in dovolj visoki nadmorski višini, da se gorivo razprši preden doseže tla.

Kot poroča BBC, je gorivo padlo na območja vsaj šestih šol, pri tem je bilo ranjenih vsaj 60 oseb. Gasilci in zdravstveno osebje so zaradi lažjih poškodb, predvsem zaradi vdihavanja škodljivih hlapov in draženja kože, oskrbeli približno 60 ljudi, vsaj 17 otrok in devet odraslih pa je utrpelo lažje poškodbe. Prav tako ni bilo treba evakuirati območja. Gasilci so potrdili, da so poškodovani utrpeli poškodbe zaradi letalskega goriva.