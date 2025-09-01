Letalo Von der Leynove tarča ruskega motilca signala GPS?

"Lahko potrdimo, da je prišlo do motenja sistema GPS, vendar pa je letalo varno pristalo v Bolgariji. Od bolgarskih oblasti smo prejeli informacije, da sumijo, da je šlo za vmešavanje Rusije," je danes na novinarski konferenci v Bruslju povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Arianna Podesta.
Kot je še pojasnila, je šlo za čartersko letalo, ki je bilo na poti na mednarodno letališče v bolgarskem Plovdivu. Poti zaradi incidenta niso spreminjali, je dodala.
Poudarila je, da bo ta incident še okrepil zavezanost EU krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic in podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. To je tudi v ospredju turneje predsednice komisije po sedmih državah članicah na vzhodni meji EU, ki jo je začela v petek v Latviji, zaključila pa jo bo danes v Romuniji. V nedeljo je obiskala tudi Bolgarijo.
Na komisiji so ob tem povedali še, da do namernega motenja signala v zračnem in tudi pomorskem prometu v Evropi prihaja praktično vsak dan. Težav se zavedajo, nanje pa jih je junija v pismu opozorilo tudi 13 držav članic. V sodelovanju s članicami, Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), Evropsko organizacijo za varnost zračnega prometa Eurocontrol, ponudniki navigacijskih sistemov in drugimi akterji že pripravljajo akcijski načrt, da bi naslovili tovrstne incidente v letalskem prometu.
Motnje GPS, ki povzročajo motnje v letih in pomorskem prometu, so že dolgo med orodji v ruskem hibridnem vojnem arzenalu.
Oblasti v skandinavskih in baltskih državah so večkrat sporočile, da Rusija redno moti signal GPS v regiji. Potem ko je skupina raziskovalcev na Poljskem in v Nemčiji šest mesecev natančno preučevala motnje GPS, je ugotovila, da je za napadi Rusija.
