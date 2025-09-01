Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Letalo Von der Leynove tarča ruskega motilca signala GPS?

Bruselj, 01. 09. 2025 12.46 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
134

Letalo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo, je bilo v nedeljo domnevno tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, je danes v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Rusija.

"Lahko potrdimo, da je prišlo do motenja sistema GPS, vendar pa je letalo varno pristalo v Bolgariji. Od bolgarskih oblasti smo prejeli informacije, da sumijo, da je šlo za vmešavanje Rusije," je danes na novinarski konferenci v Bruslju povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Arianna Podesta.

Kot je še pojasnila, je šlo za čartersko letalo, ki je bilo na poti na mednarodno letališče v bolgarskem Plovdivu. Poti zaradi incidenta niso spreminjali, je dodala.

Poudarila je, da bo ta incident še okrepil zavezanost EU krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic in podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. To je tudi v ospredju turneje predsednice komisije po sedmih državah članicah na vzhodni meji EU, ki jo je začela v petek v Latviji, zaključila pa jo bo danes v Romuniji. V nedeljo je obiskala tudi Bolgarijo.

Na komisiji so ob tem povedali še, da do namernega motenja signala v zračnem in tudi pomorskem prometu v Evropi prihaja praktično vsak dan. Težav se zavedajo, nanje pa jih je junija v pismu opozorilo tudi 13 držav članic. V sodelovanju s članicami, Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), Evropsko organizacijo za varnost zračnega prometa Eurocontrol, ponudniki navigacijskih sistemov in drugimi akterji že pripravljajo akcijski načrt, da bi naslovili tovrstne incidente v letalskem prometu.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: Shutterstock

Motnje GPS, ki povzročajo motnje v letih in pomorskem prometu, so že dolgo med orodji v ruskem hibridnem vojnem arzenalu.

Oblasti v skandinavskih in baltskih državah so večkrat sporočile, da Rusija redno moti signal GPS v regiji. Potem ko je skupina raziskovalcev na Poljskem in v Nemčiji šest mesecev natančno preučevala motnje GPS, je ugotovila, da je za napadi Rusija.

"To bo še dodatno okrepilo našo neomajno zavezanost krepitvi obrambnih zmogljivosti in podpore Ukrajini," je dodala tiskovna predstavnica Evropske komisije.

von der leyen eu gps letalo rusija
Naslednji članek

Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

Naslednji članek

Po umoru dveh policistov ga avstralske oblasti iščejo že teden dni

SORODNI ČLANKI

EU in ZDA dosegli trgovinski dogovor: od avgusta 15-odstotne carine

Von der Leyen in Trump na Škotskem o trgovinskih odnosih

Trump: Verjetnost sklenitve trgovinskega sporazuma 50-odstotna

EU bo podaljšala zamrznitev carinskih protiukrepov za ZDA

KOMENTARJI (134)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
01. 09. 2025 13.38
smo kar veseli zatiranje oa SLAVA RUSIJI živimo v demokraciji ter lajnove ne podpiramo amdn
ODGOVORI
0 0
zakotnik
01. 09. 2025 13.37
tole ratuje ze taka obsesivnost z rusijo kot s covidom 4 leta nazaj...popolnoma blazno
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
01. 09. 2025 13.35
+1
🤣🤣🤣🤣......to bo ja
ODGOVORI
3 2
Bruno.
01. 09. 2025 13.36
+0
Pozdravljeni
ODGOVORI
1 1
Wolfman
01. 09. 2025 13.34
-1
Le še v Izraelu bo varna?
ODGOVORI
2 3
portorico 1
01. 09. 2025 13.34
+1
Če trofiš gnes pa dam za pir!
ODGOVORI
2 1
Wolfman
01. 09. 2025 13.33
+6
Ta ženska je lahko le še tarča posmeha in razočaranja! Podn od ženske, podn od voditeljice, pod od njene vizije. Ona je tipičen Izraelski vohun.
ODGOVORI
8 2
Wolfman
01. 09. 2025 13.31
+1
Sem slišal, da bo žrtvovala 10.000 vojakov iz EU v Ukrajino? A bodo to vaši otroci?
ODGOVORI
8 7
Posteni
01. 09. 2025 13.32
-2
To si slisal na telegramu ?? 🐑🐑🐑
ODGOVORI
3 5
Ici
01. 09. 2025 13.31
-1
Domnevno to, domnevno ono, domnevno tretje. Verjetno je tudi letalo le domnevno letalo na katerem je bila domnevno VDL. Smešno. Kakšne navedbe. VDL je v mednarodni politiki le nepomembna predsednica vazalne organizacije. Smešno.
ODGOVORI
3 4
Bolfenk2
01. 09. 2025 13.30
+3
Ursola je verjetno najbolj osovražena oseba povsod v EU. Kamor koli pride narod protestira proti njej. Siti smo njene diktature, siromašenja EU zaradi Ukraine, vpletanja EU v vojno ki ni naša in vseh ostalih norosti EU komisije.
ODGOVORI
10 7
štrekeljc
01. 09. 2025 13.28
-6
In potem se še najdejo lipeti ki trde, da hoče Rusija Evropi škoditi!
ODGOVORI
4 10
Wolfman
01. 09. 2025 13.28
-8
Vidi se, da rakete Patriot še niso dostavili iz ZDA?
ODGOVORI
0 8
Slovenska pomlad
01. 09. 2025 13.27
-9
Zdrav človek ima tisoč želja,bolan pa samo eno: Da zmaga SDS in s tem Evropska ljudska stranka in Von der Leyenova.
ODGOVORI
5 14
Po možganski kapi
01. 09. 2025 13.28
+2
Zdrav človek ima pa samo eno željo spoznati gospoda Maljevca.
ODGOVORI
4 2
fljfo
01. 09. 2025 13.29
+2
Ne boj se...Golobu po vseh uplehih, ki jih je požel 50%+ ne uide...
ODGOVORI
4 2
Slovenska pomlad
01. 09. 2025 13.31
+1
Jaz recimo ne.Sam bi rad spoznal SDS tropa,ki mora dežurati tule in mu je duhovitost tako tuja,to najnižjo obliko stvarstva bi res rad spoznal.
ODGOVORI
3 2
Po možganski kapi
01. 09. 2025 13.37
Preberi si ližem od gospoda Maljevca.
ODGOVORI
0 0
duhccc
01. 09. 2025 13.27
+6
itak jo je strah k sprejema bederije in se usaja tja k ni treba
ODGOVORI
6 0
Srebrnl breg
01. 09. 2025 13.26
-4
Včasih prej sem bil za Ruse samo sem spoznal ,da je Putin vojni zločinec.
ODGOVORI
6 10
Bruno.
01. 09. 2025 13.27
+2
Ja končno te je srečala pamet.
ODGOVORI
5 3
fljfo
01. 09. 2025 13.28
+3
Japajade...Ti kot levičar podpiral konzervativno desničarski režim v Kremlju?
ODGOVORI
3 0
myomy
01. 09. 2025 13.28
-6
Kdaj prej? Ko si bil še v jugo partiji? Nisi edini. Tudi Janša je obrnil ploščo.
ODGOVORI
1 7
Rookoko
01. 09. 2025 13.26
+4
Oho, nov dan za propagando Ursule.
ODGOVORI
9 5
myomy
01. 09. 2025 13.26
-9
Niso krivi Rusi, ampak nemški pilot, ki ni apdejtal navigacije. Se je tudi meni že zgodilo.
ODGOVORI
3 12
ROMELS
01. 09. 2025 13.26
+7
Rusi se spogledujejo z mongolskim imperijem, ker imajo mongola na čelu.
ODGOVORI
12 5
myomy
01. 09. 2025 13.27
-5
EU pa mongoloida.
ODGOVORI
5 10
Rob123
01. 09. 2025 13.29
+1
Ti si pa tipicni balkanec na kavcu brez pametnega dela!
ODGOVORI
2 1
Wolfman
01. 09. 2025 13.25
-4
Zapkirat in enosmerna v Izrael.
ODGOVORI
2 6
myomy
01. 09. 2025 13.25
-7
Eno zelo pomembno dejstvo, kar se tiče vojne v Ukrajini. Če bodo Rusi zmagali, bomo to izvedeli, če bodo pa Rusi izgubili oz. izgubljali vojno, pa nikoli.
ODGOVORI
5 12
Aijn Prenn
01. 09. 2025 13.31
+1
Dobr, no... Sej ni tako hudo, vam bodo že povedali, tudi, če ne bo šlo vse po sreči. Ste pa ja tabuljš frendi, taki si med seboj vse povedo..
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194