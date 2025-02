Letalo z ruskimi turisti za 10 ur obtičalo na Poljskem

Ker pa je bila tema in je nad domačim letališčem divjala snežna nevihta, pilot ni mogel pristati, zato je obrnil in nazadnje nad Poljsko zaprosil za zasilni pristanek. Odobrili so mu ga na letališču v Poznanu, kjer je pristal po šestih urah v zraku. Egiptovsko letalo s 263 ruskimi potniki se je spustilo na evropska tla.

In kot poročajo ruski mediji, so morali tam tudi ostati. Več kot 10 ur niso smeli zapustiti letala, saj to ni dobilo dovoljenja za dotakanje goriva. Ves ta čas ni bilo niti dovoljenja za vzlet, na letalu so prav tako pošle zaloge hrane in pijače, ni jim bila dovoljena niti uporaba stranišča, je za domače medije razmere opisala ena od potnic, ki je dodala, da so bili na krovu tudi otroci in nosečnica.

Nazadnje je ruski airbus dovoljenje za vzet dobil okoli desete ure po srednjeevropskem času in je nato na Hrabovem pristal v nedeljo malo pred poldnevom.