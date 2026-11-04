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Letalo za Moskvo vrnili v Beograd: se je Vulin vkrcal brez varnostnega pregleda?

Beograd, 04. 11. 2026 10.04 pred 1 uro 4 min branja 34

Avtor:
U. Z. K.
Let iz Beograda za Moskvo je bil prekinjen iz varnostnih razlogov.

Letalo družbe Air Serbia, ki je v torek zvečer z beograjskega letališča Nikola Tesla poletelo proti Moskvi, je nad Litvo nenadoma spremenilo smer in se vrnilo v Beograd. Letalski prevoznik je namreč od pristojnih organov prejel informacije, zaradi katerih so bili potrebni dodatni varnostni pregledi enega od potnikov. Po poročanju srbskih medijev naj bi bile razlog za to nepravilnosti pri varnostnem pregledu nekdanjega podpredsednika srbske vlade Aleksandra Vulina, ki pa očitke zavrača.

Letalo Airbus A320 družbe Air Serbia na letu JU134 je z beograjskega letališča Nikola Tesla vzletelo ob 18.48. Ko je doseglo mesto nad južno Litvo, je prejelo ukaz, naj se – iz varnostnih razlogov – vrne v Beograd.

Pri družbi Air Serbia so pojasnili, da je bila vrnitev letala potrebna zaradi dodatnih varnostnih preverjanj, povezanih z enim od potnikov, pri čemer njegove identitete niso razkrili. V skladu s prejetimi navodili in vsemi veljavnimi varnostnimi predpisi so sprejeli odločitev, da letalo vrnejo v Beograd in tako zagotovijo, da se lahko v celoti izvedejo vsi potrebni postopki.

Se je Vulin vkrcal brez varnostnega pregleda?

Po neuradnih informacijah portala N1 Srbija so na letalu več ur izvajali postopke, predvidene za primer grožnje z bombo. Razlog naj bi bil eden od potnikov, čigar prtljaga pred vkrcanjem ni bila varnostno pregledana. Šlo naj bi za nekdanjega podpredsednika srbske vlade Aleksandra Vulina, ki mu je kljub temu uspelo vstopiti na letalo, pri čemer naj bi mu po informacijah N1 Srbija nekdo celo pomagal.

Nepravilnosti naj bi na posnetkih nadzornih kamer opazil direktor korporativne varnosti beograjskega letališča in nekdanji pripadnik posebne vojaške enote Kobra Milan Kuč, ki naj bi nato odredil vrnitev letala.

Air Serbia Airbus
Air Serbia Airbus
FOTO: Profimedia

Med potniki na krovu Vulin, Bajatović in Popović

Dogodek je pritegnil veliko zanimanje javnosti – v določenem trenutku je bil let JU134 na platformi Flightradar24 najbolj spremljan let na svetu. 

Na krovu so bili namreč kar trije srbski politiki in funkcionarji iz političnega kroga predsednika Aleksandra Vučića – poleg Vulina še Dušan Bajatović, direktor podjetja Srbijagas in visoki funkcionar socialistov, ter Nenad Popović, predsednik Srbske ljudske stranke.

Še pred vzletom je Srđan Milivojević iz Demokratske stranke na družbenem omrežju X postavil vprašanje: "Kdo pa nocoj beži v Moskvo z letalom ob 18.30?"

Let iz Beograda za Moskvo je bil prekinjen iz varnostnih razlogov.
Let iz Beograda za Moskvo je bil prekinjen iz varnostnih razlogov.
FOTO: Flight radar

Zaokrožil zvočni posnetek

Na posnetku komunikacije omenjenega leta, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je slišati kapitana, ki potnikom pojasnjuje, zakaj je moralo letalo prekiniti pot in obrniti.

"Gospe in gospodje, govori vaš kapitan. Zaradi varnostnih razlogov smo se morali vrniti na letališče v Beogradu. Prosimo, upoštevajte nadaljnja navodila kabinskega osebja."

Objavljen je tudi del radijske komunikacije med pilotsko kabino in kontrolo zračnega prometa, v katerem kontrolorji pilotom dajejo navodila, naj se vrnejo v Beograd.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vulin: Vse je laž!

Vulin, politik, ki je zaradi povezav s Kremljem na seznamu ameriških sankcij, je informacije, da na letališču Nikola Tesla ni prestal zahtevanega varnostnega preverjanja, zanikal. V telefonskem pogovoru za Informer je izjavil, da gre za poskus političnega obračunavanja z njim.

"Seveda je vse to laž. Gre preprosto za nadlegovanje – poskus, da bi novim oblastem dokazali, kako odločno zagovarjajo svojo ideologijo, celo tukaj, na našem lastnem letališču," je dejal. "Zaradi tega mi je iskreno žal, situacija je skrajno neprijetna – toliko ljudi je bilo prisiljenih obrniti se, njihova življenja in obveznosti so bili moteni – vse to zaradi poskusa političnega obračunavanja z mano."

Dodal je, da ni šlo za nič nezakonitega in da je bilo vse ustrezno preverjeno ter pregledano. Prav tako je izrekel obtožbe na račun vodje varnosti na letališču. "Sem povsem miren; vem, da nisem storil ničesar narobe. In veste, v Moskvo nisem potoval zaradi užitka – tja sem odpotoval v okviru uradnih dolžnosti. Tja odhajam, da bi se zavzel za podaljšanje našega sporazuma o dobavi plina – ne zaradi sebe ali vas, temveč v korist vseh državljanov."

Opisal je, da je na letalu zaspal, ko se je zbudil, pa so mu povedali, da so ponovno v Beogradu. Po varnostnih postopkih, ki jih je opravil skupaj z drugimi potniki, zdaj čaka na ponovni vstop na letalo.

Aleksandar Vulin
Aleksandar Vulin
FOTO: AP

Bajatović v Moskvo zaradi Alta banke

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je za N1 Srbija povedal, da so bili obveščeni, da se je letalo s približno 150 potniki vrnilo v Beograd zaradi varnostnih postopkov. "Šele po pristanku v Beogradu so nam sporočili, da moramo skozi še en postopek; prtljaga vseh potnikov je bila znova temeljito pregledana. Posebnega razloga za to niso navedli. Zaradi tega je bila zamuda nekoliko daljša."

Pojasnil je še, da je v Moskvo odpotoval na pogovore o dobavi dodatnih količin ruskega plina in plačilnem prometu v luči primera banke Alta Banka, razlogov za potovanje Vulina in Popovića pa da ne pozna.

Letalo v Moskvo prispelo s sedemurno zamudo

V sredo, malo pred drugo uro zjutraj, so se vsi potniki znova vkrcali na letalo, ki je nato ponovno poletelo proti Moskvi.

Petar Vojinović, urednik letalskega portala Tango Six, je na omrežju X zapisal, da je let JU134 družbe Air Serbia v sredo zjutraj brez zapletov pristal v Moskvi. Kot poroča Radio Televizija Srbije, je let zaradi omejitev delovnega časa prvotne posadke opravila nadomestna posadka. Na krovu pa da so bili tudi po sedemurni zamudi "isti potniki, ki so se izkazali za več kot zanimive".

Poglavja:
Na vrh Vulin Potniki Posnetek Odziv Bajatović Zamuda
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KOMENTARJI34

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Desniprepad
04. 11. 2026 11.35
Ja na stevota so pozabli pa so se obrnili
Odgovori
0 0
HeavyDxxx
04. 11. 2026 11.35
Pozitivno pri vsem je, da morda le obstajaja v Srbiji protiruska opozicija.
Odgovori
+1
1 0
mamma mia
04. 11. 2026 11.10
Slučajno ne pokličeš letala nazaj ,ker je eden zaspal na stolu.Predvidljivo je bilo,da bodo bežali proti Rusiji.To je šele začetek domoljubnih pobegov :(
Odgovori
+5
5 0
Dr. Novšek
04. 11. 2026 11.06
vejo, da je je vulin gorna letalu, a ne vejo, kje se nahaja mlad srb pod plemenicam
Odgovori
-1
1 2
Dr. Novšek
04. 11. 2026 11.07
je letalo ozvočeno?
Odgovori
+1
1 0
boslo
04. 11. 2026 11.04
Miloševicevo letalo je bilo natovorjeno s 10 tonami zlata...
Odgovori
+6
6 0
boslo
04. 11. 2026 11.05
Ukradel pa je še cca. 6 milijard dolarjev v gotovini...
Odgovori
+5
5 0
Djangoman
04. 11. 2026 10.59
ker bs. če bi šlo za grožnjo z bomobo bi letalo prizemljili na najbližjem letališču ne pa da so ga poklicali nazaj odebsedno že pred Moskvo.
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+2
2 0
santamaura
04. 11. 2026 10.59
V Srbiji zopet ni jasno Ko to tamo pjeva
Odgovori
+8
8 0
Mir na svetu
04. 11. 2026 10.56
Ko podgane in miši iščejo luknje je vsaka dobrodošla , upam ,da se bodo nekoč, nekdaj tudi pri nas v SLO vračala letala ,še posebaj zato ,da si DOLOČENI potniki ogledajo novi objekt na Litijski cesti ,se pravi ZAPOR.
Odgovori
+8
8 0
Letnik 1964
04. 11. 2026 10.53
he he ,,varnostni,, pregled...he he..denar je šel po drugi poti...😉
Odgovori
+4
4 0
FreedomMan
04. 11. 2026 10.50
Bolje da so jim zavrnili vstop zaradi varnostnega pregleda, kot da bi tam naleteli na spolzek balkon.
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+4
5 1
Sickk 2
04. 11. 2026 10.47
Jah zdj nosjo dnar na use konce iz potapljajoce ladje...
Odgovori
+12
12 0
GUNDABAD
04. 11. 2026 10.44
kdo bo to plačal?
Odgovori
+6
6 0
Ombolo1
04. 11. 2026 10.43
To je ta isti Vulin, kateri je komisiji za preprečevanje korupcije izjavil, da mu je sredstva za nakup vile donirala tetka iz Kanade. Nikdar dokazano.
Odgovori
+12
12 0
abigail
04. 11. 2026 10.43
Pa dejansko tudi nazaj pridejo ali bodo pri Putinu zahtevali azil? Če prav razumem, jih nova oblast ne bo pogrešala, preverili so samo, da niso s seboj odnesli preveč milijonov...
Odgovori
+7
7 0
modrook
04. 11. 2026 10.38
bi lahko zaprosil za prelet cez Ukrajino...
Odgovori
+3
4 1
yolli
04. 11. 2026 10.38
Kako so lahko spustili na letalo ljudi brez preverjanja.....Nesposbnost letališkega osebja....
Odgovori
+2
4 2
FreedomMan
04. 11. 2026 10.41
To je bilo zgolj "vljudna" zavrnitev dobrodošlice od Putina.
Odgovori
+5
7 2
Mambo
04. 11. 2026 10.37
Naložili so tistih 380 miljonov in jih peljali na varno.
Odgovori
+4
5 1
mito24
04. 11. 2026 10.34
Kot da se neda zadeve urediti preko Teamsov in Zooma samo da potujejo...
Odgovori
+4
5 1
modrook
04. 11. 2026 10.38
ne da se prebegniti preko Teams ali Zooma
Odgovori
+3
3 0
Rudar
04. 11. 2026 10.38
Če imaš namen tam ostat, ti Zoom ne pomaga.
Odgovori
+4
5 1
Ombolo1
04. 11. 2026 11.18
Kultna serija zvezdne steze. Ker je bila ekipa, zadolžena za "izgradnjo" vesoljske ladje v velikem zaostanku, se je nekdo izmislil "prežarčenje". No, naslednjič naj se vulin, mogoče še kdo, kar prežarčijo na nek drugi planet.
Odgovori
0 0
FreedomMan
04. 11. 2026 10.31
Putin ni pozabil prodaje orožja Ukrajini!
Odgovori
+4
5 1
Na pol ovca
04. 11. 2026 10.39
Srbija je bila ena prvih, ki je dobavljala Ukrajini municijo, mine... Kar pa ni presenetljivo, če veš da je Vučič v bistvu bil na položaju ob pomoči Soroš ekipe, res pa si je potem tip zamislil da lahko jadra po svoje mimo volje šefov iz zahoda ki zahtevajo 100% ubogljivost ne sam 98% kot je bil Vučko
Odgovori
+0
2 2
ZIPPO
04. 11. 2026 10.27
Aretirajte jih vse preden vam pobegnejo v tujino.Nakraden denar imajo že itak tam.Potem bodo stvari težje.
Odgovori
+6
8 2
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