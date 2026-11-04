Letalo za Moskvo vrnili v Beograd: se je Vulin vkrcal brez varnostnega pregleda?

Letalo Airbus A320 družbe Air Serbia na letu JU134 je z beograjskega letališča Nikola Tesla vzletelo ob 18.48. Ko je doseglo mesto nad južno Litvo, je prejelo ukaz, naj se – iz varnostnih razlogov – vrne v Beograd. Pri družbi Air Serbia so pojasnili, da je bila vrnitev letala potrebna zaradi dodatnih varnostnih preverjanj, povezanih z enim od potnikov, pri čemer njegove identitete niso razkrili. V skladu s prejetimi navodili in vsemi veljavnimi varnostnimi predpisi so sprejeli odločitev, da letalo vrnejo v Beograd in tako zagotovijo, da se lahko v celoti izvedejo vsi potrebni postopki.

Se je Vulin vkrcal brez varnostnega pregleda?

Po neuradnih informacijah portala N1 Srbija so na letalu več ur izvajali postopke, predvidene za primer grožnje z bombo. Razlog naj bi bil eden od potnikov, čigar prtljaga pred vkrcanjem ni bila varnostno pregledana. Šlo naj bi za nekdanjega podpredsednika srbske vlade Aleksandra Vulina, ki mu je kljub temu uspelo vstopiti na letalo, pri čemer naj bi mu po informacijah N1 Srbija nekdo celo pomagal. Nepravilnosti naj bi na posnetkih nadzornih kamer opazil direktor korporativne varnosti beograjskega letališča in nekdanji pripadnik posebne vojaške enote Kobra Milan Kuč, ki naj bi nato odredil vrnitev letala.

Air Serbia Airbus FOTO: Profimedia

Med potniki na krovu Vulin, Bajatović in Popović

Dogodek je pritegnil veliko zanimanje javnosti – v določenem trenutku je bil let JU134 na platformi Flightradar24 najbolj spremljan let na svetu. Na krovu so bili namreč kar trije srbski politiki in funkcionarji iz političnega kroga predsednika Aleksandra Vučića – poleg Vulina še Dušan Bajatović, direktor podjetja Srbijagas in visoki funkcionar socialistov, ter Nenad Popović, predsednik Srbske ljudske stranke. Še pred vzletom je Srđan Milivojević iz Demokratske stranke na družbenem omrežju X postavil vprašanje: "Kdo pa nocoj beži v Moskvo z letalom ob 18.30?"

Let iz Beograda za Moskvo je bil prekinjen iz varnostnih razlogov. FOTO: Flight radar

Zaokrožil zvočni posnetek

Na posnetku komunikacije omenjenega leta, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je slišati kapitana, ki potnikom pojasnjuje, zakaj je moralo letalo prekiniti pot in obrniti. "Gospe in gospodje, govori vaš kapitan. Zaradi varnostnih razlogov smo se morali vrniti na letališče v Beogradu. Prosimo, upoštevajte nadaljnja navodila kabinskega osebja." Objavljen je tudi del radijske komunikacije med pilotsko kabino in kontrolo zračnega prometa, v katerem kontrolorji pilotom dajejo navodila, naj se vrnejo v Beograd.

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Vulin: Vse je laž!

Vulin, politik, ki je zaradi povezav s Kremljem na seznamu ameriških sankcij, je informacije, da na letališču Nikola Tesla ni prestal zahtevanega varnostnega preverjanja, zanikal. V telefonskem pogovoru za Informer je izjavil, da gre za poskus političnega obračunavanja z njim. "Seveda je vse to laž. Gre preprosto za nadlegovanje – poskus, da bi novim oblastem dokazali, kako odločno zagovarjajo svojo ideologijo, celo tukaj, na našem lastnem letališču," je dejal. "Zaradi tega mi je iskreno žal, situacija je skrajno neprijetna – toliko ljudi je bilo prisiljenih obrniti se, njihova življenja in obveznosti so bili moteni – vse to zaradi poskusa političnega obračunavanja z mano." Dodal je, da ni šlo za nič nezakonitega in da je bilo vse ustrezno preverjeno ter pregledano. Prav tako je izrekel obtožbe na račun vodje varnosti na letališču. "Sem povsem miren; vem, da nisem storil ničesar narobe. In veste, v Moskvo nisem potoval zaradi užitka – tja sem odpotoval v okviru uradnih dolžnosti. Tja odhajam, da bi se zavzel za podaljšanje našega sporazuma o dobavi plina – ne zaradi sebe ali vas, temveč v korist vseh državljanov." Opisal je, da je na letalu zaspal, ko se je zbudil, pa so mu povedali, da so ponovno v Beogradu. Po varnostnih postopkih, ki jih je opravil skupaj z drugimi potniki, zdaj čaka na ponovni vstop na letalo.

Aleksandar Vulin FOTO: AP

Bajatović v Moskvo zaradi Alta banke

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je za N1 Srbija povedal, da so bili obveščeni, da se je letalo s približno 150 potniki vrnilo v Beograd zaradi varnostnih postopkov. "Šele po pristanku v Beogradu so nam sporočili, da moramo skozi še en postopek; prtljaga vseh potnikov je bila znova temeljito pregledana. Posebnega razloga za to niso navedli. Zaradi tega je bila zamuda nekoliko daljša." Pojasnil je še, da je v Moskvo odpotoval na pogovore o dobavi dodatnih količin ruskega plina in plačilnem prometu v luči primera banke Alta Banka, razlogov za potovanje Vulina in Popovića pa da ne pozna.

Letalo v Moskvo prispelo s sedemurno zamudo