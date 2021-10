Letalo med vzletom padlo na tla in zagorelo, vseh 21 potnikov in članov posadke preživelo

Letalo MD-80, ki je bilo namenjeno v Boston, pri vzletu ni uspelo doseči ustrezne višine na koncu vzletno-pristajalne steze, namesto tega je padlo nazaj na tla, prečkalo bližnjo cesto in se na koncu ustavilo nedaleč od letališča ter zagorelo. Dramatični posnetki gorečega letala so zakrožili po družbenih omrežjih.

Lokalni šerif Troy Guidry je potrdil, da je nesrečo čudežno preživelo vseh 21 potnikov in članov posadke, ki so se po prvih informacijah uspeli še pravočasno rešiti z letala. V bolnišnico so zaradi poškodb hrbta odpeljali le eno osebo.