Letalo zajela toča, pristalo z luknjo v nosu

Letalo je nepričakovano zajela močna nevihta s točo in udari strel, poroča CNN. Posnetek enega od potnikov, ki je posnel dogajanje, prikazuje paniko med potniki, jok in kričanje, medtem ko se letalo zaradi hude turbulence močno trese.

Potniki na letu iz indijske prestolnice New Delhi v Srinagar, mesto v pokrajini Kašmir, so doživeli neprijetno izkušnjo, o kateri pričajo fotografije, objavljene na družbenih omrežjih.

"Bilo je toliko turbulenc, da sem mislil, da je to moj zadnji let. Vsi so mislili, da bomo strmoglavili. Bila je res travmatična izkušnja," je potnik Sheikh Samiullah povedal za indijsko tiskovno agencijo Press Trust of India.