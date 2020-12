Letalo zasilno pristalo na avtocesti in trčilo v avtomobil

Nenavadna nesreča se je zgodila v sredo malo pred 21.30 po lokalnem času v mestu Arden Hills v okrožju Ramsey. Enomotorno letalo Bellanca Viking je moralo zasilno pristati, 52-letni pilot Craig Gifford pa za to ni imel druge izbire kot avtocesto.

"Ko je letalo zasilno pristalo, je na cesti I-35W trčilo v osebno vozilo. V nesreči ni bil nihče poškodovan," so povedali policisti, ki so prihiteli na kraj dogodka.

Policija iz okrožja Ramsey je fotografije objavila na svojem Facebookovem profilu in zapisala: "Nocoj so se naše patrulje odzvale na nesrečo letala in avtomobila v Arden Hillsu. Ne, niste narobe prebrali! Med poletom je manjšemu letalu odpovedal motor, pilot pa je moral zasilno pristati na cesti 35W. Prišli smo na kraj dogodka, pregledali vse vpletene in ugotovili, da k sreči ni nihče poškodovan. Šlo je za usklajeno akcijo z zvezno policijo Minnesote. Pohvale vsem za dobro opravljeno delo!"