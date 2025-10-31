Svetli način
Tujina

Letalo nenadoma več tisoč metrov navzdol, potniki poškodovani

Miami, 31. 10. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Komentarji
8

V četrtek je bilo več potnikov letala JetBlue, ki naj bi bilo staro 20 let, poškodovanih, ko je nenaden padec nadmorske višine več tisoč metrov letalo prisilil k zasilnemu pristanku na Floridi. Airbus A320 je potoval iz Cancuna v Mehiki na mednarodno letališče Newark Liberty v New Jerseyju, ko se je zgodil incident.

Letalo je bilo preusmerjeno na mednarodno letališče Tampa, kjer je varno pristalo okoli 14.19 po vzhodnem času, poroča Zvezna uprava za letalstvo (FAA).

FAA je potrdila, da preiskuje incident, v katerem je prišlo do hitre spremembe višine, ki je povzročila poškodbe potnikov in članov posadke.

JetBlue
JetBlue FOTO: Profimedia

"Poškodovane so vsaj tri osebe," je razkril radijski klic z letala.

Medicinsko osebje je potnike in posadko pregledalo na letališču, nekatere pa so prepeljali v lokalne bolnišnice na nadaljnje zdravljenje.

"Naša ekipa je letalo umaknila iz uporabe zaradi pregleda in izvedla bo celovito preiskavo, da bi ugotovila vzrok," je JetBlue sporočil v izjavi.

Kot prikazuje spodnji posnetek, je v paniki potnik družbe JetBlue poskušal odpreti zasilni izhod, potem ko je zvok lajanja psa na letalu zamenjal za mehansko okvaro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incident je med potniki vzbudil zaskrbljenost, saj so nenadne turbulence in takšni padci nadmorske višine redki, vendar so lahko nevarni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaenkrat potniki JetBlue in javnost čakajo na rezultate preiskave, ki bo ugotovila, ali je bil incident posledica turbulence, tehničnih težav ali drugih dejavnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaokrožilo je tudi več avdio posnetkov z letala ob pristanku.

KOMENTARJI (8)

fljfo
31. 10. 2025 17.21
+4
Se sreča, da je Airbus...V nasprotnem bi ljubitelji Tupoljevov že pisali, da se je to zgodilo, ker je letalo ameriško...
ODGOVORI
4 0
Nace Štremljasti
31. 10. 2025 17.16
+0
še dober da ni zamenjal pasji lajež za rjovenje leva,bi šegate nafilal ane
ODGOVORI
2 2
CRF4
31. 10. 2025 17.20
+1
Nace Štremljasti; redno jemlji predpisane tablete...
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
31. 10. 2025 16.58
-6
čudežna usa tehnika...naj fehtajo ruse za kakšen čip iz pomivalca
ODGOVORI
3 9
CRF4
31. 10. 2025 17.26
Killing of Hind Rajab: začni delati, namesto da kvasiš neumnosti cele dneve...mogoče boš potem bolj zadovoljen s svojim življenjem.
ODGOVORI
0 0
Pedro Lopez
31. 10. 2025 17.28
Airbus je bil, brihta. To je made in Europe.
ODGOVORI
0 0
bandit1
31. 10. 2025 16.52
+5
Pa dobro gor še ni nobeden ostal.
ODGOVORI
5 0
