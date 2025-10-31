Letalo nenadoma več tisoč metrov navzdol, potniki poškodovani

V četrtek je bilo več potnikov letala JetBlue, ki naj bi bilo staro 20 let, poškodovanih, ko je nenaden padec nadmorske višine več tisoč metrov letalo prisilil k zasilnemu pristanku na Floridi. Airbus A320 je potoval iz Cancuna v Mehiki na mednarodno letališče Newark Liberty v New Jerseyju, ko se je zgodil incident.

Letalo je bilo preusmerjeno na mednarodno letališče Tampa, kjer je varno pristalo okoli 14.19 po vzhodnem času, poroča Zvezna uprava za letalstvo (FAA). FAA je potrdila, da preiskuje incident, v katerem je prišlo do hitre spremembe višine, ki je povzročila poškodbe potnikov in članov posadke.

"Poškodovane so vsaj tri osebe," je razkril radijski klic z letala. Medicinsko osebje je potnike in posadko pregledalo na letališču, nekatere pa so prepeljali v lokalne bolnišnice na nadaljnje zdravljenje. "Naša ekipa je letalo umaknila iz uporabe zaradi pregleda in izvedla bo celovito preiskavo, da bi ugotovila vzrok," je JetBlue sporočil v izjavi. Kot prikazuje spodnji posnetek, je v paniki potnik družbe JetBlue poskušal odpreti zasilni izhod, potem ko je zvok lajanja psa na letalu zamenjal za mehansko okvaro.

Incident je med potniki vzbudil zaskrbljenost, saj so nenadne turbulence in takšni padci nadmorske višine redki, vendar so lahko nevarni.

Zaenkrat potniki JetBlue in javnost čakajo na rezultate preiskave, ki bo ugotovila, ali je bil incident posledica turbulence, tehničnih težav ali drugih dejavnikov.

