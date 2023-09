Letalo zašlo v hudo turbulenco, osem ljudi odpeljali v bolnišnico

Letalo je v ponedeljek vzletelo iz Guayaquila v Ekvadorju proti ZDA. Ko se je približevalo obali Floride, je zašlo v nenadno in hudo turbulenco, je sporočil letalski prevoznik JetBlue.

Airbus A320 je nato varno pristal na letališču v mestu Fort Lauderdale. Tam so jih pričakale zdravstvene službe, ki so sedem potnikov in enega člana kabinskega osebja napotile na zdravljenje v bolnišnico. Kakšne in kako resne so njihove poškodbe, ni znano.