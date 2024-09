Letalo zdrsnilo s steze, več ljudi poškodovanih

Vzleteli so zgodaj zjutraj z letališča v oddaljenem okrožju Yapen Islands, napoteni pa so bili v papuansko prestolnico Jayapura, vendar se jim ni uspelo dvigniti s steze, poroča Insider. Letalo je namreč kar hitro zdrsnilo s steze. Na krovu je bilo 42 potnikov, vključno z dojenčkom, in šest članov posadke. "Hvala Bogu, da so vsi preživeli in so bili odpeljani v bolnišnico na zdravstveni pregled," je v izjavi dejal načelnik lokalne policije Ardyan Ukie Hercahyo. "Preiskujemo incident in se usklajujemo, da bi zagotovili, da se to ne bo več ponovilo."

Indonezija se sicer močno zanaša na svoj letalski promet, ki povezuje na tisoče njenih otokov, vendar je Papua izredno težko dostopno območje. Leta 2015 je tam strmoglavilo letalo, umrlo pa je vseh 54 ljudi na krovu.