Letalo zgrešilo pristajalno stezo in zadelo peški in kolesarko

Hrvaški mediji poročajo o nesreči ultralahkega letala na Hvaru. Vse štiri ženske so tuje državljanke, so sporočili iz bolnišnice v Splitu. Letalo je ob pristanku zgrešilo vzletno-pristajalno stezo in pri tem zadelo dve mimovozeči kolesarki. Reševalci so s helikopterjem v bolnišnico najprej pripeljali 52-letno Nemko, ki je utrpela poškodbo na spodnjem delu noge. Kasneje so na zdravljenje pripeljali še dve starejši ženski in 47-letno kopilotko letala. Pilotiral je francoski državljan, ki pa v nesreči ni bil poškodovan.