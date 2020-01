Od incidenta 1938 do malezijskega letala 2014: temna zgodovina sestrelitev potniških letal

Po nedavnem strmoglavljenju ukrajinskega letala, v katerem je umrlo vseh 176 ljudi na krovu, se vse glasneje omenja možnost, da je Iran letalo pomotoma sestrelil. In če bi se to izkazalo za resnično, se bo ukrajinsko letalo zapisalo na (pre)dolgi seznam civilnih letal, ki so jih 'pomotoma' sestrelile oborožene sile – v zgodovini smo jih našteli že več kot 30.

Morda najbolj znana v zadnjih letih je sestrelitev malezijskega letala družbe Malaysia Airlines. To je 17. julija 2014 letelo nad Ukrajino, natančneje nad nemirnim vzhodnim delom pod nadzorom proruskih upornikov. Približno tri ure po vzletu z amsterdamskega letališča Schiphol je izginilo z radarjev. Umrlo je vseh 283 ljudi na krovu, med njimi je bilo 196 Nizozemcev in 38 Avstralcev. Nesreča je sprožila ogorčenje mednarodne javnosti, takratni ukrajinski predsednik Petro Porošenko je dejanje označil za terorizem, tedanji ameriški predsednik Barack Obama pa za sestrelitev okrivil raketni sistem ruske izdelave buk– na drugi strani je uradna Moskva kakršnokoli odgovornost zanikala. Preiskavo nesreče je nekaj let pozneje prevzela skupna preiskovalna skupina (JIT) in septembra 2016 sporočila, da ima neizpodbitne dokaze, da je raketa buk prišla z ruskega ozemlja. Maja 2018 so preiskovalci prvič zatrdili, da je raketa izvirala iz 53. ruske brigade, nameščene v Kursku. 19. junija lani so vložili obtožnice zaradi umora proti trem Rusom in Ukrajincu, ki so povezani s separatisti na vzhodu Ukrajine.

Sestrelitev malezijskega letala nad Ukrajino leta 2014 FOTO: AP

78 ljudi je umrlo, ko je 4. oktobra 2001 v Črno morje ob ruski obali strmoglavilo letalo 1812 letalske družbe Siberia Airlines, ki je letelo iz izraelskega Tel Aviva v Novosibirsk. Štiri minute pred tem sta bili s Krima izstreljeni dve raketi protiletalske zaščite – na polotoku je imela ukrajinska vojna vojaške vaje. Ameriški preiskovalci so pozneje potrdili, da je letalo zadela ukrajinska raketa zemlja-zrak. Tedanji ukrajinski predsednik je dejal, da sprejema ugotovitve preiskovalcev, da je letalo pomotoma sestrelila ukrajinska vojska. Ukrajinska vlada je svojcem žrtev skupno izplačala več kot 15 milijonov dolarjev odškodnine. 3. julija leta 1988, proti koncu iransko-iraške vojne, je letalo Iran Air v Perzijskem zalivu sestrelila ameriška fregata USS Vincennes, ki je patruljirala v Hormuški ožini. Pozneje so priznali, da je potniško letalo zamenjala za reaktivnega lovca F-14. Umrlo je vseh 290 potnikov in članov posadke.

Pogreb žrtev letala v Iranu. FOTO: AP

Letalo 007 korejske družbe Korean Air Lines je 1. septembra 1983 sestrelilo sovjetsko bojno letalo blizu otoka Moneron. Letalo je skrenilo z začrtane poti in poletelo čez sovjetsko ozemlje. Tedanja Sovjetska zveza je trdila, da je bilo letalo na vohunski misiji, a so ZDA to zanikale. ZDA, Japonska in SZ so skupno iskale črne skrinjice v Ohotskem morju, a jih nikoli niso našle. Uradna preiskava je zaključila, da je letalo verjetno skrenilo s poti zaradi napake pilota. Ubitih je bilo vseh 269 potnikov in članov posadke, med njimi ameriški kongresnik Larry McDonald.

Iskanje črnih skrinjic. FOTO: AP