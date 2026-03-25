Tujina

Gasilcem zelena luč nekaj sekund pred trkom, dežurna dva kontrolorja

New York, 25. 03. 2026 17.07 pred 8 minutami 2 min branja 1

M.S.
Nesreča na letališču LaGuardia

Zvezni preiskovalci so sporočili, da je eden od dveh kontrolorjev zračnega prometa, ki sta bila dežurna v času nesreče na newyorškem letališču LaGuardia, gasilskemu vozilu dovolil prečkati vzletno-pristajalno stezo le 12 sekund pred pristankom letala družbe Air Canada. Tako je ostalo le malo časa, da bi se lahko izognili trčenju, ki je zahtevalo dve smrtni žrtvi.

Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) je po hudi nesreči sprožil preiskavo. Preiskovalci skušajo ugotoviti, kaj je botrovalo trčenju letala in gasilskega vozila na stezi.

"Redko, če sploh kdaj, preiskujemo večjo nesrečo, pri kateri bi šlo le za eno samo napako. Ko gre kaj narobe, to pomeni, da je šlo veliko stvari narobe," je komentirala predsednica odbora Jennifer Homendy. Po besedah Homendyjeve preiskovalci še niso uspeli zaslišati gasilcev, ki so bili v trčenju hudo poškodovani.

Dežurna le dva kontrolorja

NTSB prav tako preverja odločitve, ki jih je sprejela kontrola zračnega prometa. "Opozorila bi vas, da ne kažete s prstom na kontrolorje in da ne govorite, da nista bila zbrana. To je delovno okolje z veliko obremenitvijo," je pojasnila Homendyjeva.

V času nesreče sta bila dežurna le dva kontrolorja, kar sicer ni nenavadno za nočno izmeno, a je po mnenju NTSB kljub temu zaskrbljujoče.

Kontrolni stolp na letališču LaGuardia je namreč v nedeljo zvečer pričakoval več prometa zaradi številnih zamud letal. Posledično je bilo odhodov in prihodov letal po 22. uri dvakrat več kot običajno.

Letala so pristajala vsakih nekaj minut, med 23. uro in trenutkom trčenja, ki se je zgodilo manj kot 40 minut kasneje, pa je prispelo ducat letal. Hkrati je stolp usklajeval odziv na nenavaden vonj v letalu družbe United Airlines, ki se je pripravljalo na vzlet, stevardese pa so poročale, da se počutijo slabo.

Jeff Guzzetti, strokovnjak za letalsko varnost, ki je preiskoval nesreče tako za NTSB kot za Zvezno upravo za letalstvo, je za AP ocenil, da bi lahko zadnja nesreča sprožila vprašanja o tem, ali sta na večjih letališčih dovolj dva kontrolorja v nočni izmeni. To je minimalni standard od leta 2018, ko je FAA uvedla pravilo po več primerih, ko so kontrolorji zaspali med delom.

Letalo Air Canade je pred trkom po stezi vozilo s hitrostjo med 150 in 168 kilometrov na uro, je poročal ABC News.

LaGuardia je sicer eno od 35 večjih ameriških letališč z naprednim sistemom za nadzor površin, ki pomaga preprečevati nesreče. Kontrolorji imajo na teh letališčih v stolpu zaslon, ki naj bi jim prikazoval lokacijo vsakega letala in vozila.

Sistem, znan kot ASDE-X, tokrat ni deloval po pričakovanjih, ker gasilsko vozilo ni bilo opremljeno s transponderjem, je pojasnila Homendyjeva. Šele maja lani je FAA 35 letališč z omenjenim naprednim sistemom pozvala, naj svoja vozila opremijo s transponderji, v ta namen pa so na voljo tudi zvezna finančna sredstva. Čeprav NTSB ni izrecno zahtevala, da morajo biti vozila na letališču opremljena s transponderji, bi morali biti ti standardna oprema, je poudarila Homendyjeva.

letalska nesreča new york laguardia

KOMENTARJI1

medŠihtom
25. 03. 2026 17.18
in zakaj ne zaposljujejo strokovnjakov ? ker se špara pri plačah ?
