Gasilcem zelena luč nekaj sekund pred trkom, dežurna dva kontrolorja

"Redko, če sploh kdaj, preiskujemo večjo nesrečo, pri kateri bi šlo le za eno samo napako. Ko gre kaj narobe, to pomeni, da je šlo veliko stvari narobe," je komentirala predsednica odbora Jennifer Homendy. Po besedah Homendyjeve preiskovalci še niso uspeli zaslišati gasilcev, ki so bili v trčenju hudo poškodovani.

Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) je po hudi nesreči sprožil preiskavo. Preiskovalci skušajo ugotoviti, kaj je botrovalo trčenju letala in gasilskega vozila na stezi.

NTSB prav tako preverja odločitve, ki jih je sprejela kontrola zračnega prometa. "Opozorila bi vas, da ne kažete s prstom na kontrolorje in da ne govorite, da nista bila zbrana. To je delovno okolje z veliko obremenitvijo," je pojasnila Homendyjeva.

V času nesreče sta bila dežurna le dva kontrolorja, kar sicer ni nenavadno za nočno izmeno, a je po mnenju NTSB kljub temu zaskrbljujoče.

Kontrolni stolp na letališču LaGuardia je namreč v nedeljo zvečer pričakoval več prometa zaradi številnih zamud letal. Posledično je bilo odhodov in prihodov letal po 22. uri dvakrat več kot običajno.

Letala so pristajala vsakih nekaj minut, med 23. uro in trenutkom trčenja, ki se je zgodilo manj kot 40 minut kasneje, pa je prispelo ducat letal. Hkrati je stolp usklajeval odziv na nenavaden vonj v letalu družbe United Airlines, ki se je pripravljalo na vzlet, stevardese pa so poročale, da se počutijo slabo.

Jeff Guzzetti, strokovnjak za letalsko varnost, ki je preiskoval nesreče tako za NTSB kot za Zvezno upravo za letalstvo, je za AP ocenil, da bi lahko zadnja nesreča sprožila vprašanja o tem, ali sta na večjih letališčih dovolj dva kontrolorja v nočni izmeni. To je minimalni standard od leta 2018, ko je FAA uvedla pravilo po več primerih, ko so kontrolorji zaspali med delom.