Preživel strmoglavljenje in ognjeni pekel: skočil iz letala in videl gorečega prijatelja

Kadet Vjačeslav Zoločevski,katerega preživetje večina ocenjuje kot čudežno, pravi, da je imel občutek, da se je znašel v računalniški igrici, potem ko se je letalo znašlo v težavah, domnevno zaradi težav z motorjem, po eksploziji pa ga je zajel še ogenj. Smrti se je po mnenju pristojnih rešil, ker je iz razbitine skočil takoj po strmoglavljenju.

S hudo poškodovanim preživelim se je v bolnišnici sicer pogovarjal guverner Harkova, ki je medijem še povedal, da je Zoločevski po nesreči, ko je skočil iz letala in se mu je uspelo postaviti na noge, pred seboj opazil strašen prizor – prijatelja, ki je gorel. Skušal naj bi ga rešiti. Tudi tega kadeta so sicer odpeljali v bolnišnico, a je kasneje umrl.

Poškodbe Zoločevskega na srečo niso tako hude, da bi ogrožale njegovo življenje, zdravniki pravijo, da je njegovo stanje stabilno.

Letalo je zasilno pristalo v petek nekaj pred 21. uro približno dva kilometra od vojaškega letališča Čugujev in ob pristanku zagorelo. Na kraj so sicer hitro prišli gasilci, ki so se z ognjem borili skoraj eno uro. Natančen vzrok nesreče še vedno ni znan, so pa preiskovalci že našli črni skrinjici.

V Ukrajini so v zadnjih letih poročali o več nesrečah vojaških letal. Decembra 2018 se je v okolici mesta Žitomir smrtno ponesrečil pilot vojaškega lovca Su-27. Dva meseca pred tem je prav tako Su-27 strmoglavil med skupno vojaško vajo Ukrajine in zveze Nato. Umrla sta ukrajinski in ameriški pilot. Ena hujših nesreč pa se je zgodila leta 2002, ko je na letalskem mitingu v mestu Lviv Su-27 padel med gledalce. Umrlo je 77 ljudi, 165 jih je bilo poškodovanih.