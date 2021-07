Po strmoglavljenju letala: iz morja potegnili devet trupel

Letalo Antonov An-26, v katerem je bilo 28 ljudi, je v torek strmoglavilo v bližini mesta Palana v regiji Kamčatka, kot kaže med pristankom v slabem vremenu. Razbitine so našli v torek zvečer na obali in v morju, iskalno-reševalno akcijo pa so, potem ko je padla noč, prekinili do srede zjutraj, saj je bilo mesto strmoglavljenja v temi težko dostopno.