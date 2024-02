Je za incident kriva posadka? Letalo vzletelo s krajšega dela steze

Letalski poznavalci v Srbiji so analizirali posnetke komunikacije med kontrolo zračnega prometa na beograjskem letališču in posadko letala, ki je pri vzletu zadelo ob naprave za instrumentalno pristajanje, nato pa z luknjo v trupu in poškodovanim krilom eno uro krožilo nad Beogradom. Po neuradnih podatkih je letalo vzletelo z napačnega in hkrati precej krajšega dela steze, tam pa se je znašlo iz nepojasnjenih razlogov.

Letalo družbe Marathon Airlines, ki leti za Air Serbia, je bilo s 106 potniki na krovu namenjeno v Düsseldorf, a se je moralo vrniti na beograjsko letališče Nikola Tesla. Ob vzletu je namreč zadelo ob konstrukcijo, najverjetneje sistem za instrumentalno pristajanje. Ob trčenju je letalo utrpelo luknjo v trupu in poškodbo krila. V takšnem stanju je nato eno uro krožilo nad Beogradom, preden je zasilno pristalo.

Posadka je vedela, da so nekaj zadeli, ne pa tudi, kakšna je škoda, zato je letalo po prisilnem pristanku "taksiralo" vse do vrat, ne da bi vedelo, da mu izteka gorivo. Vse to se ne bi zgodilo, pojasnjuje Petar Vojinović s portala Tango Six, če bi potniško letalo vzletelo s pravilnega položaja steze. Da je na napačnem položaju je, kot je razvidno s posnetka komunikacije med posadko in kontrolo zračnega prometa, pilota opozoril kontrolor. Kontaktiral je posadko in dejal, da so zapeljali na položaj D5. Vprašal jih je, ali so prepričani, da lahko od tam vzletijo in ali se bodo vrnili na prej določeno pozicijo.

"Kontrolor zračnega prometa je opazil, da je letalo pripeljalo na D5, namesto na D6. Poklical je posadko in jih vprašal, ali vedo, da so na D5, ter jim dejal, naj preračunajo zmogljivost ali pa se vrnejo na prejšnjo pozicijo. Posadka je odvrnila, da še vedno lahko vzletijo z D5, čeprav so imeli dovoljenje za D6. Zakaj so spremenili pozicijo, ni jasno. Za vzlet tega letala v različnih pogojih potrebujejo okoli 1430 metrov, oni pa so imeli na voljo najverjetneje okoli 1200 metrov," je pojasnil Vojinović.

Kot še poudarja letalski poznavalec, je na koncu odgovornost vedno na letalski posadki, saj pozna zmogljivost letala glede na število potnikov, težo in dolžino steze. "Ne moremo vedeti, kaj se je dogajalo v njihovem miselnem procesu. Tam pa je odgovornost samo in izključno na pilotu," je Vojinović komentiral za N1.

