Skorajšnje trčenje v zraku: v samo 36 sekundah se je letalo spustilo za 90 metrov

V ZDA so bili skorajda priča novi nesreči v zraku. Letalo z okoli 150 potniki na krovu se je za las izognilo britanskemu vojaškemu 'lovcu', tako da se je v zgolj 36 sekundah spustilo za 90 metrov. "Ljudje so kričali, vladal je kaos. Mislili so, da bomo strmoglavili," je dogajanje na krovu opisal eden od potnikov.